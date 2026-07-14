Harry Styles traz 500 toneladas de estrutura para shows no Brasil

Nesta sexta-feira, 17, a turnê Together, Together de Harry Styles desembarca em São Paulo para quatro dias de apresentações no Estádio MorumBIS, na zona sul da capital. No entanto, as preparações para receber as milhares de fãs do cantor já começaram.

O Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), recebeu, no último fim de semana, a última de seis aeronaves que trouxeram, aproximadamente, 522 toneladas de equipamentos para os shows de Harry Styles.

A estrutura foi transportada em seis Boeings 747-400F vindos da Europa, das empresas Challenge Airlines, ASL Airlines e Cargolux, que pousaram em Viracopos entre os dias 8 (quarta-feira) e 11 de julho (sábado). A exportação após as apresentações também serão realizadas por Viracopos a partir do dia 25 de julho.

Harry Styles investe em estrutura grandiosa

Para sua nova turnê, Styles desviou da tradicional vida corrida e optou por um modelo que tem se tornado cada vez mais popular entre os artistas: a residência.

Esse novo formato consiste em cidades ao redor do mundo escolhidas a dedo para receber uma semana ou mais de shows, possibilitando com que o artista tenha mais tempo em um único local para descansar e viver o espaço fora dos palcos. Além disso, o modelo tornou possível a criação de uma estrutura grandiosa.

O projeto criado pela equipe da Together, Together Tour conta com quatro "pods" integrados à pista, criando um espaço VIP que aproxima os fãs do artistas. Grandes passarelas também permitem uma movimentação do artista de quase 360° graus, atingindo todos os setores do estádio.

Residência em São Paulo

Entre as cidades escolhidas para a residência de Harry Styles, estão Amsterdã, Londres, São Paulo, Cidade do México, Nova York, Sydney e Melbourne. A turnê teve início em maio de 2026 e deve seguir até a metade de dezembro do mesmo ano.

Com a próximidade dos shows, o cantor já desembarcou na capital paulista e foi visto nesta terça-feira, 14, correndo no Parque do Ibirapuera após conhecer fãs em uma cafeteria no Jardins, bairro na zona Oeste de São Paulo.