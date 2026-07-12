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Que horas estreia o 4º episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

Novo capítulo da série é lançado simultaneamente na HBO e na HBO Max toda semana

'Rhaenyra Targaryen: personagem interpretada por Emma D'Arcy agora enfrenta o desafio de comandar os Sete Reinos (Ollie Upton/HBO/Divulgação)

'Rhaenyra Targaryen: personagem interpretada por Emma D'Arcy agora enfrenta o desafio de comandar os Sete Reinos (Ollie Upton/HBO/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de julho de 2026 às 10h30.

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Após um terceiro episódio marcado por disputas políticas e reviravoltas estratégicas, os fãs de "A Casa do Dragão" aguardam agora a estreia do quarto capítulo da terceira temporada.

A guerra pelo Trono de Ferro continua avançando, mas os acontecimentos mais recentes deixaram claro que o conflito vai muito além das batalhas entre dragões.

No último episódio, Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) enfrentou uma série de desafios para manter sua autoridade diante de um reino dividido. Enquanto tentava administrar a crise alimentar em Porto Real, lidar com aliados insatisfeitos e responder às pressões da nobreza, a rainha também viu um plano envolvendo Daeron Targaryen reorganizar o equilíbrio de forças entre os Pretos e os Verdes.

Com esse cenário, o quarto episódio será lançado neste domingo, 12, às 22h (horário de Brasília), mantendo o calendário semanal de exibição na HBO e na HBO Max.

Quando estreia o episódio 4?

O quarto episódio da terceira temporada será disponibilizado no domingo, 12 de julho, às 22h.

Assim como os capítulos anteriores, a estreia acontece simultaneamente na HBO e na HBO Max.

Calendário dos próximos episódios

Depois do quarto capítulo, a temporada seguirá com estreias semanais até o início de agosto. Confira o cronograma:

  • Episódio 4: 12 de julho
  • Episódio 5: 19 de julho
  • Episódio 6: 26 de julho
  • Episódio 7: 2 de agosto
  • Episódio 8: 9 de agosto

Quando termina a terceira temporada?

O oitavo e último episódio está previsto para ir ao ar em 9 de agosto, encerrando mais uma etapa da adaptação baseada no universo criado por George R. R. Martin. A série já tem uma quarta e última temporada confirmada, mas ainda sem previsão de lançamento.

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