Os bastidores turbulentos entre George R. R. Martin e 'A Casa do Dragão'

George R. R. Martin, criador do universo de "Game of Thrones", revelou detalhes de sua relação conturbada com Ryan Condal, showrunner de "A Casa do Dragão", série derivada baseada no livro Fogo & Sangue. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o autor afirmou que a convivência com Condal se deteriorou a partir da segunda temporada da produção da HBO.

De acordo com Martin, o problema começou quando suas sugestões deixaram de ser consideradas no processo de adaptação. “Eu o contratei. Achei que éramos parceiros”, disse o escritor, ao relembrar que, durante a primeira temporada, lia os roteiros, fazia observações e via parte delas incorporadas ao texto final.

George R. R. Martin x Ryan Condal

No entanto, o autor destacou que a dinâmica mudou na segunda temporada. Martin afirmou que suas notas passaram a ser ignoradas ou respondidas de forma vaga. Em alguns casos, segundo ele, Condal explicava por que não acataria uma sugestão; em outros, apenas dizia que iria “pensar a respeito”.

O impasse teria se agravado a ponto de a própria HBO solicitar que Martin enviasse suas observações diretamente à emissora, que então as repassaria à equipe criativa.

O ponto de ruptura ocorreu após uma publicação no blog pessoal do escritor, em que ele criticou mudanças feitas na adaptação de Fogo & Sangue. O texto foi retirado do ar posteriormente a pedido da HBO. Segundo relatos publicados pela imprensa americana, o clima entre autor e showrunner piorou após o episódio.

Em uma reunião com executivos da emissora, Martin teria reagido negativamente a planos apresentados para a terceira temporada e afirmado: “Esta não é mais a minha história”.

Mudanças na adaptação incomodaram o autor

Para George R. R. Martin, a fidelidade ao material original não é apenas uma questão técnica, mas emocional. O escritor já declarou diversas vezes que vê seus personagens como extensões de sua própria criação literária.

As alterações feitas na série — sobretudo em relação a eventos e caracterizações presentes em Fogo & Sangue — teriam sido o principal motivo do desgaste.

Enquanto isso, Ryan Condal declarou à Entertainment Weekly que tentou incluir Martin no processo criativo, mas que o autor teria dificuldades em reconhecer limitações práticas da produção televisiva.

Contraste com 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'

Apesar do conflito envolvendo "A Casa do Dragão", Martin demonstrou satisfação com outra adaptação do universo de Westeros: "O Cavaleiro dos Sete Reinos".

Segundo o autor, a nova série da HBO mantém maior fidelidade ao texto original e tem escala mais intimista, sem grandes batalhas ou efeitos grandiosos.

Em entrevistas recentes, integrantes do elenco afirmaram que Martin está mais próximo do processo criativo nessa produção.

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" está prevista para estrear ainda no primeiro semestre de 2026 na HBO.