O que acontece no episódio 4 de 'A Casa do Dragão'? Capítulo amplia o conflito e muda o jogo

O quarto episódio da terceira temporada de "A Casa do Dragão" marca a metade da temporada e amplia o tabuleiro da Dança dos Dragões. Depois de capítulos marcados por grandes batalhas e perdas importantes, a série dedica mais tempo ao desenvolvimento de personagens e às estratégias que vão definir os próximos confrontos.

A chegada de Daeron Targaryen, a jornada de Aegon II e a movimentação dos exércitos transformam o episódio em uma ponte para a fase mais intensa da guerra.

Daeron Targaryen finalmente entra em cena

Uma das maiores novidades do capítulo é a apresentação de Daeron Targaryen. O príncipe, citado diversas vezes ao longo da série, finalmente aparece e ganha espaço dentro da história.

Filho mais novo de Alicent Hightower e cavaleiro de Tessarion, Daeron foi mantido longe dos acontecimentos de Porto Real até agora. O príncipe surge como uma carta estratégica dos Hightower para fortalecer os Verdes na guerra pelo Trono de Ferro.

O episódio também dedica atenção a Ormund Hightower, que assume papel relevante na organização das tropas e na preparação da ofensiva contra Rhaenyra. Devoto da Fé dos Sete, Ormund considera os Targaryen uma linhagem marcada pela heresia ligada aos dragões e educou Daeron para abraçar os valores da Casa Hightower, preparando-o para governar sob essa influência.

Daemon encontra Rhaena

Outro momento importante acontece quando Daemon Targaryen viaja até o Vale de Arryn e reencontra Rhaena. Agora, ligada ao dragão Roubovelha, a jovem vive uma nova fase de sua trajetória.

O reencontro entre pai e filha acrescenta um lado emocional à narrativa. Daemon decide protegê-la das consequências da guerra, criando um novo ponto de tensão em sua relação com Rhaenyra. A decisão revela que os laços familiares continuam influenciando escolhas políticas durante o conflito.

Aegon encara uma realidade distante do trono

Enquanto isso, Aegon II segue ao lado de Larys Strong em sua fuga. Os dois encontram Sunfyre ferido, mas precisam abandonar o dragão para evitar serem descobertos.

Ao chegarem a Pouso das Gralhas, a situação do antigo rei muda completamente. Longe dos privilégios da corte, Aegon é obrigado a trabalhar para sobreviver em uma comunidade marcada pela pobreza e pelas consequências da guerra. A sequência reforça o contraste entre o poder que ele exercia e sua nova condição de fugitivo.

Criston Cole parte para a guerra

Criston Cole também ganha um novo rumo na história. Ao chegar em Harrenhal, ele encontra sinais da destruição causada por Vhagar, mas percebe que Aemond não está presente.

Depois de descobrir que Porto Real caiu sob o controle de Rhaenyra, Cole decide seguir para a guerra, mesmo sem o apoio do maior dragão dos Verdes. A escolha demonstra a urgência do momento e acelera a preparação para os próximos confrontos.

Um episódio de preparação para grandes batalhas

O quarto capítulo reduz o espaço das grandes cenas de ação para fortalecer personagens que terão papel importante na próxima fase da disputa pelo Trono de Ferro.

Com Daeron finalmente apresentado, Aegon vivendo sua queda mais dura e os exércitos se reorganizando, "A Casa do Dragão" encerra mais um capítulo, deixando claro que Westeros caminha para uma guerra cada vez maior, com consequências capazes de mudar o destino de toda a dinastia Targaryen.

Quando será o próximo episódio?

O quinto episódio, que marca o início da segunda metade da temporada, será exibido no próximo domingo, 19, às 22h, na HBO e na HBO Max.