Novo episódio de 'A Casa do Dragão' coloca série entre os assuntos mais comentados do mundo

O segundo episódio da terceira temporada de "A Casa do Dragão" movimentou as redes sociais e ampliou o alcance da série da HBO. Um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados apontou que as menções à produção cresceram 1.255% entre sábado, 27, e domingo, 28, nas plataformas X (antigo Twitter), Instagram e Facebook.

A repercussão colocou a série entre os Trending Topics globais do X na manhã de segunda-feira, 29, refletindo o grande volume de comentários sobre os acontecimentos do capítulo.

Episódio acelerou guerra

Depois da Batalha da Goela, o segundo episódio da terceira temporada mostrou as consequências da tragédia antes de voltar à Dança dos Dragões. Rhaenyra enfrenta o luto, Daemon se firma como seu maior aliado, e Porto Real cai em um golpe que muda o equilíbrio da guerra.

Antigos aliados trocam de lado. Personagens centrais têm o destino selado. O episódio encerra preparando um confronto que vai definir os próximos capítulos da disputa pelo Trono de Ferro.

Emma D'Arcy comenta momento decisivo de Rhaenyra

Em entrevista concedida à ELLE e publicada logo após a exibição do episódio, no último domingo, 28, a atriz Emma D'Arcy falou sobre uma das cenas mais emocionantes da temporada, quando Rhaenyra encara a morte do filho Jacaerys.

"A primeira reação do corpo é a negação. Era importante que aquela fala não soasse apenas como uma pergunta retórica. Eu queria deixar espaço para que ela realmente esperasse uma resposta. Isso me parece profundamente honesto", afirmou a atriz.

D'Arcy também revelou que essa foi a sequência mais difícil de gravar durante toda a produção. "Foi a única cena da série que eu realmente temi filmar", disse a intérprete de Rhaenyra, explicando que a despedida do colega Harry Collett tornou o momento ainda mais emocional.

O que vem pela frente?

A terceira temporada começou com a aguardada Batalha da Goela e seguirá explorando o conflito entre a frota Velaryon e a Tríade, em uma sequência descrita pelo showrunner Ryan Condal como uma das maiores já produzidas para a televisão. A série já tem uma quarta e última temporada confirmada, prevista para 2028.

O terceiro episódio da terceira temporada vai ao ar no próximo domingo, 5 de julho, às 22h, na HBO e HBO Max.