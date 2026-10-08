Quem é Adéla? Cantora pop é atração do Lollapalooza 2027

RESUMO ＋ Adéla é uma das apostas pop do Lollapalooza Brasil 2027. Eslovaca revelada pelo projeto que deu origem ao KATSEYE, a cantora chega ao festival após lançar seu primeiro álbum, "Prima", e emplacar dois hits no Top 10 da Billboard. Conheça a trajetória da artista antes de vê-la em São Paulo.

O Lollapalooza Brasil 2027 terá entre suas atrações uma das novas apostas do pop internacional: Adéla. A cantora eslovaca se apresenta no festival, que ocorre nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, em uma edição que celebra os 15 anos do evento no Brasil.

A artista faz parte de um grupo de nomes que chegam ao Lolla em ascensão. Segundo a organização, 16 atrações do line-up farão sua estreia no Brasil, entre elas Adéla, que ganhou projeção internacional antes mesmo de lançar seu primeiro álbum.

Quem é Adéla?

Nascida em Bratislava, na Eslováquia, Adéla Jergova começou a chamar atenção ao participar de Pop Star Academy, reality show que acompanhou a formação do KATSEYE. Ela foi eliminada antes da formação final do grupo, mas sua participação acabou servindo como ponto de partida para a carreira solo.

Depois do programa, Adéla lançou singles, assinou com a Capitol Records, colaborou com Grimes e lançou o EP The Provocateur. Também abriu shows de Demi Lovato e passou a acumular vídeos virais nas redes sociais.

Em 2026, veio o passo mais importante: o primeiro álbum, "Prima".

Do pop experimental aos hits

A transformação de Adéla aparece justamente na passagem do EP para o álbum. Em entrevista recente à Teen Vogue, a cantora explicou que queria fazer um disco diferente do material anterior.

"Meu EP era um pouco irritado, e era assim porque eu estava brava e falava a minha verdade. Mas acho que este álbum é mais divertido e um pouco mais alegre, simplesmente uma mulher de 22 anos vivendo a vida", afirmou.

A mudança parece ter funcionado comercialmente. Com "Ain't In LA" e "Nicole Kidman", Adéla chegou ao Top 10 da Billboard, mesmo sendo relativamente nova na indústria. O resultado é especialmente significativo porque a artista saiu de um trabalho mais experimental para um álbum com apelo pop mais amplo.

A própria cantora, porém, parece interessada em evitar que sua identidade fique presa ao que o público espera dela.

"Não acho que as pessoas me conheçam de verdade. O tipo de amiga, filha, irmã ou parceira que eu sou, elas nunca vão ver", disse à Teen Vogue.

Uma estrela em construção

A relação de Adéla com a fama também aparece como um dos temas centrais de sua nova fase. Ao observar a trajetória de artistas como Rihanna, Beyoncé, Madonna, Miley Cyrus e Ariana Grande, ela diz ter percebido que existe uma mudança inevitável na maneira como o público encara uma estrela.

"Sempre existe uma virada. Um dia você é amada e, no dia seguinte, não é mais", afirmou.

A cantora também falou sobre a pressão enfrentada por mulheres jovens na indústria. Para ela, a internet pode transformar artistas em alvos de uma cobrança permanente.

"Parece que existe uma recompensa pela cabeça de muitas estrelas pop, especialmente na internet, porque somos mulheres", disse.

No Lollapalooza, Adéla chega justamente no momento em que tenta consolidar essa nova identidade, menos preocupada em explicar cada detalhe da vida pessoal e mais interessada em construir uma persona pop própria.

Quando será o show de Adéla no Lollapalooza 2027?

O Lollapalooza Brasil 2027 acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A divisão por dias e os horários dos shows ainda serão divulgados pela organização.

Perguntas frequentes

Quem é Adéla? ＋ Adéla Jergova é uma cantora eslovaca que ganhou projeção após participar de Pop Star Academy, projeto que deu origem ao KATSEYE. Depois de ser eliminada, iniciou carreira solo e lançou o álbum "Prima" em 2026.

Adéla já veio ao Brasil? ＋ Não. O Lollapalooza Brasil 2027 marcará a estreia da cantora no país.

Quando acontece o Lollapalooza 2027? ＋ O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Serviço — Lollapalooza Brasil 2027

Data: 19, 20 e 21 de março de 2027

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Ingressos: Ticketmaster Brasil

Lolla Pass: acesso aos três dias do festival

Setores: Pista, Comfort, Bangalô e Lounge

Entrada social: desconto mediante doação, conforme regras da organização

Classificação: 16 anos; menores de 16 anos podem entrar acompanhados, conforme as regras do evento.