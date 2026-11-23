"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreou com US$ 225 milhões e liderou a bilheteria mundial de 20 a 22 de novembro. O filme arrecadou US$ 120 milhões nos Estados Unidos e no Canadá e outros US$ 105 milhões em 84 mercados, segundo dados da Rentrak.

O sexto longa da franquia volta a Panem 24 anos antes da história de Katniss Everdeen. A trama acompanha o jovem Haymitch Abernathy, futuro mentor da personagem, na 50ª edição dos Jogos Vorazes.

Novo 'Jogos Vorazes' liderou com folga nos EUA e Canadá

Com US$ 120 milhões em 4.018 cinemas, "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" registrou a quinta maior abertura de 2026 no mercado. A estreia respondeu por cerca de 72% dos US$ 166,3 milhões arrecadados pelos filmes monitorados pelo The Numbers no fim de semana.

"Eu Sou o Rocky", sobre os bastidores do filme de Sylvester Stallone, subiu da 21ª para a segunda posição ao ampliar seu circuito para 2.477 cinemas. Líder da semana anterior, "Ebenezer e os Fantasmas do Natal" caiu para o terceiro lugar, com receita 59% menor. "O Gatola da Cartola" ficou em quarto, com queda de 39%, e "Tudo Pode Ser Visto" fechou o top 5 em seu sexto fim de semana. Os dados são do Box Office Mojo.

Bilheteria do final de semana - Estados Unidos e Canadá

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" — US$ 120 milhões; "Eu Sou o Rocky" — US$ 9,33 milhões; "Ebenezer e os Fantasmas do Natal" — US$ 7,7 milhões; "O Gatola da Cartola" — US$ 6,85 milhões; "Tudo Pode Ser Visto" — US$ 2,5 milhões.

'Amanhecer na Colheita' fatura dez vezes mais que o vice-líder mundial

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" teve a maior estreia da Lionsgate em 2026 e faturou mais de dez vezes o valor do segundo colocado, "Ebenezer e os Fantasmas do Natal". A produção natalina somou US$ 22 milhões no fim de semana e chegou a US$ 78,4 milhões desde a estreia.

O indiano "Ramayana: Rise of a Legend" ficou em terceiro e alcançou US$ 182,9 milhões no acumulado mundial. "Eu Sou o Rocky" terminou em quarto, com US$ 13,1 milhões em 36 mercados, e "O Gatola da Cartola" ficou em quinto, com US$ 70,2 milhões desde a estreia. Fora do top 5, "Godzilla Minus Zero" chegou a US$ 110,1 milhões no mundo.

Bilheteria do final de semana - Mundial

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" — US$ 225 milhões; "Ebenezer e os Fantasmas do Natal" — US$ 22 milhões; "Ramayana: A Ascensão de uma Lenda" — US$ 13,8 milhões; "Eu Sou o Rocky" — US$ 13,1 milhões; "O Gatola da Cartola" — US$ 10,6 milhões.

Brasil também entra na 'Jogos Vorazes' mania

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" também estreou na liderança no Brasil. O longa arrecadou R$ 22,63 milhões entre quinta-feira, 19, e domingo, 22 de novembro, segundo dados da Rentrak.

"Eu Sou o Rocky", que revisita os bastidores do filme de Sylvester Stallone, abriu em segundo lugar com R$ 4,58 milhões. O novo capítulo de "Jogos Vorazes" faturou quase cinco vezes esse valor. A comédia brasileira "Os Farofeiros 3" completou o pódio com R$ 2,89 milhões.

A exibição do show "BTS World Tour 'Arirang' in Kaohsiung: Live" ficou em quarto, a R$ 330 mil do terceiro lugar. "Ebenezer e os Fantasmas do Natal", segundo no ranking mundial, ficou em quinto no Brasil.

Bilheteria do final de semana - Brasil