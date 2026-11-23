"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" confirmou neste final de semana a força nas bilheterias brasileiras. A volta a Panem já tinha levado 150,6 mil pessoas aos cinemas brasileiros em uma única noite de pré-estreia. Quando o primeiro fim de semana terminou, o longa estava no topo da bilheteria nacional, com R$ 22,63 milhões arrecadados entre 19 e 22 de novembro, segundo dados da Rentrak.

A Paris Filmes também anunciou que o longa ultrapassou 1 milhão de espectadores no país em menos de uma semana.

Estreia ficou abaixo de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' no Brasil

Os R$ 22,63 milhões deram a liderança do fim de semana a "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita", mas ficaram abaixo da abertura de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O filme estrelado por Tom Holland arrecadou R$ 102,65 milhões entre 30 de julho e 2 de agosto, cerca de 4,5 vezes o valor registrado pelo prelúdio de "Jogos Vorazes". Os dois resultados consideram o primeiro fim de semana nos cinemas brasileiros.

Outra estreia de 2026 que ficou à frente foi "Toy Story 5". A animação da Pixar abriu com R$ 29,68 milhões no Brasil, R$ 7,05 milhões a mais que o longa sobre o jovem Haymitch.

Ainda assim, o filme liderou com folga o final de semana no país. "Eu Sou o Rocky" abriu com R$ 4,58 milhões, cerca de um quinto da arrecadação do líder.

Confira a bilheteria do final de semana, segundo a Rentrak:

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" — R$ 22,63 milhões; "Eu Sou o Rocky" — R$ 4,58 milhões; "Os Farofeiros 3" — R$ 2,89 milhões; "BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG: LIVE" — R$ 2,56 milhões; "Ebenezer e os Fantasmas do Natal" — R$ 1,39 milhão.

Quanto o filme arrecadou no mundo?

O novo longa da franquia "Jogos Vorazes" abriu com US$ 225 milhões na bilheteria mundial. Desse total, US$ 120 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá, e US$ 105 milhões, de outros 84 mercados.

Na América do Norte, a estreia rendeu quase três vezes os US$ 44 milhões da abertura de "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", em 2023, segundo a Variety.

Sobre o que é 'Amanhecer na Colheita'?

O sexto filme da franquia volta a Panem 24 anos antes da história de Katniss Everdeen. Joseph Zada interpreta o jovem Haymitch Abernathy, futuro mentor de Katniss, escolhido para uma edição em que a Capital dobra o número de tributos na arena. O longa é dirigido por Francis Lawrence e adapta o livro de Suzanne Collins.

Confira o trailer: