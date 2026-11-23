A Petrobras aprovou seu Plano de Negócios 2027-2031, prevendo investimentos totais de US$ 122 bilhões no período. Do total, US$ 113 bilhões serão destinados a projetos da Carteira em Implantação e US$ 9 bilhões à Carteira em Avaliação, formada por oportunidades com menor grau de maturidade.

O montante será direcionado para áreas como exploração e produção de petróleo e gás, ampliação da capacidade de refino, fertilizantes, logística, biocombustíveis e projetos de baixo carbono. Segundo a companhia, a estratégia mantém as diretrizes do Plano Estratégico 2050, conciliando investimentos em óleo e gás com a diversificação em negócios de baixa emissão de carbono.

Exploração e produção concentram mais de 70% dos recursos

O segmento de Exploração e Produção (E&P) continuará sendo a principal prioridade da estatal. Estão previstos US$ 83 bilhões em projetos em implantação e cerca de US$ 3 bilhões em projetos em avaliação.

Dos investimentos já em implantação, 60% serão destinados ao pré-sal, enquanto 23% irão para campos do pós-sal, 12% para exploração e cerca de 5% para operações em terra e águas rasas, projetos internacionais, novas tecnologias e iniciativas de descarbonização.

A Petrobras prevê alcançar e sustentar uma produção de 2,9 milhões de barris de óleo e líquidos de gás natural por dia ao longo do horizonte do plano. Já a produção comercial de óleo e gás deverá atingir 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2027, subindo para 3,2 milhões de boed entre 2028 e 2031.

Segundo a companhia, essa produção será sustentada pela implementação de nove novos sistemas de produção e aproximadamente 50 projetos complementares entre 2027 e 2031. O plano também prevê cerca de 100 novos poços complementares, principalmente nas bacias de Campos e Santos.

Além disso, a estatal estima investir US$ 10 bilhões em atividades exploratórias, incluindo a perfuração de aproximadamente 50 poços em áreas da Margem Equatorial, Margens Sul e Sudeste e outras regiões no Brasil e exterior.

Refino receberá US$ 24 bilhões

No segmento de Refino, Transporte e Comercialização, além de Petroquímica e Fertilizantes (RTC), a Petrobras prevê investimentos de US$ 23 bilhões em implantação e US$ 1 bilhão em projetos em avaliação.

O objetivo é ampliar a capacidade instalada de refino de 1,813 milhão para 2,173 milhões de barris por dia até 2031, o que representa um acréscimo de 360 mil barris por dia. A expansão será realizada por meio de projetos nas unidades já existentes, sem construção de novas refinarias.

A companhia também prevê ampliar em 405 mil barris por dia a capacidade de produção de diesel S-10 até 2031. Desse total, 293 mil barris por dia serão incorporados entre 2027 e 2031.

Entre os principais projetos estão o Refino do Complexo Boaventura e o Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), ambos com previsão de operação em 2029.

Na área logística, serão destinados US$ 7 bilhões, incluindo a construção de 21 navios de cabotagem, a entrega de 18 barcaças e o afretamento de 30 embarcações de apoio às operações de E&P.

Fertilizantes e petroquímica seguem no plano

A Petrobras também prevê investimentos para ampliar sua atuação em fertilizantes. A entrada em operação da UFN-III, prevista para 2029, terá capacidade para produzir 2.200 toneladas por dia de amônia e 3.600 toneladas por dia de ureia.

Nas unidades já em operação, como a FAFEN-BA, FAFEN-SE e a Araucária Nitrogenados (ANSA), o foco será a modernização e automação das plantas.

Na petroquímica, o principal projeto será a construção de infraestrutura para escoamento de etano da Unidade de Tratamento de Gás de Itaboraí até o Terminal de Campos Elíseos.

Baixo carbono receberá US$ 8 bilhões

O segmento de Gás e Energias de Baixo Carbono contará com US$ 4 bilhões em projetos em implantação e outros US$ 4 bilhões em avaliação.

Desse total, US$ 2 bilhões serão destinados a projetos de gás e energia e outros US$ 2 bilhões para iniciativas de baixo carbono, com foco em biocombustíveis, principalmente etanol e biometano, além de geração eólica, solar e armazenamento de energia.

Considerando todas as iniciativas ligadas à transição energética, o plano prevê investimentos de aproximadamente US$ 13,5 bilhões, sendo: