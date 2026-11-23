Pesquisadores mediram com precisão como o titanato de bário interfere na passagem da luz. Os dados podem ajudar engenheiros a projetar componentes que transmitam sinais com menos perdas, mas o estudo não mostrou uma conexão de internet mais rápida.

A equipe foi liderada pelo professor Min Seok Jang, da escola de engenharia elétrica do KAIST, da Coreia do Sul. O trabalho teve a colaboração do grupo de Harry Atwater, do Caltech, nos Estados Unidos, do instituto de padrões e ciência da Coreia, o KRISS, e da empresa americana J.A. Woollam.

Por que esse cristal interessa às telecomunicações

O material é estudado para moduladores ópticos, que convertem sinais elétricos em variações na luz. É assim que a informação passa a viajar por fibras e circuitos ópticos, como os dos transceptores que conectam equipamentos em data centers.

O cristal muda a maneira como a luz se propaga quando recebe um campo elétrico, um fenômeno conhecido como efeito Pockels, que no titanato de bário é especialmente forte. A transmissão de dados por luz virou uma das apostas da indústria de chips: a Nvidia investiu em empresas de fotônica de silício.

Para projetar um dispositivo que use esse efeito, é preciso saber quanto da luz atravessa o material e quanto é absorvido. Segundo o KAIST, os valores publicados para o titanato de bário variaram muito ao longo de décadas, o que dificultava esse cálculo.

Por que o cristal era difícil de medir

O cristal pode ter regiões microscópicas, chamadas domínios, orientadas em direções diferentes. Cada uma responde à luz de um jeito.

Quando uma medição mistura essas regiões, os resultados também se sobrepõem. Para reduzir essa mistura, os cientistas analisaram dois tipos de amostras de cristal único com orientações mais uniformes.

Eles usaram uma técnica que mede como a polarização da luz muda depois de refletir ou atravessar o material, e combinaram os dados com medições de transmissão para captar absorções muito fracas.

O que os pesquisadores encontraram

A equipe mediu o índice de refração e a absorção óptica numa faixa de 190 nanômetros a 40 micrômetros, do ultravioleta ao infravermelho distante. Os resultados mostram que essas propriedades variam conforme o comprimento de onda e a orientação do cristal.

Entre 2 e 10 micrômetros, uma faixa do infravermelho, o material se mostrou quase transparente, com absorção muito baixa. Isso não significa que o cristal terá a mesma perda em todas as faixas ou num equipamento comercial.

Os pesquisadores também apresentaram um método para calcular a resposta óptica de cristais com vários domínios a partir da orientação e da proporção de cada um. Segundo Jang, o estudo oferece uma referência confiável de como o material interage com a luz.

O que ainda falta

O estudo saiu em outubro na revista ACS Photonics. De acordo com o KAIST, os dados podem servir a moduladores para comunicações, a dispositivos que geram luz em novos comprimentos de onda e a circuitos de informação quântica baseados em luz, área que atrai bilhões em investimentos.

Com eles, projetistas podem prever o comportamento do material antes da fabricação, o que reduz tempo e custo. As medições ajudam a estimar como futuros componentes podem se comportar.

Fabricar um dispositivo, testá-lo em condições de uso e medir ganhos reais de velocidade ou eficiência são etapas distintas.