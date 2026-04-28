Ariana Grande anuncia novo álbum; veja data de lançamento

Ariana Grande acaba de surpreender todos os fãs ao anunciar nas redes sociais seu novo álbum. "Petal" será o oitavo disco da carreira da cantora.

O anúncio aconteceu por meio de um post nas redes sociais com o nome do trabalho e a data de lançamento. "Petal" chega às plataformas digitais dia 31 de julho.

A cantora já colocou o álbum à venda em seu site oficial. As versões físicas incluem CD, vinil e fita K7.

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The Eternal Sunshine Tour

O lançamento do novo projeto ocorrerá durante a "The Eternal Sunshine Tour", turnê ligada ao álbum anterior da cantora, "Eternal Sunshine".

A turnê começa em 6 de junho e terá 41 shows. Todas as apresentações estão com ingressos esgotados. A agenda inclui apresentações nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Nenhuma data foi anunciada para a América do Sul.

Em entrevistas anteriores durante a promoção dos filmes de Wicked, em que cantora foi uma das personagens principais, Ariana afirmou que esta deverá ser sua última turnê por um bom tempo.