Ariana Grande anuncia novo álbum; veja data de lançamento

Ariana Grande: artista fará 41 shows em 2026 (Frazer Harrison/WireImage)/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de abril de 2026 às 13h34.
Ariana Grande acaba de surpreender todos os fãs ao anunciar nas redes sociais seu novo álbum. "Petal" será o oitavo disco da carreira da cantora.
O anúncio aconteceu por meio de um post nas redes sociais com o nome do trabalho e a data de lançamento. "Petal" chega às plataformas digitais dia 31 de julho.
A cantora já colocou o álbum à venda em seu site oficial. As versões físicas incluem CD, vinil e fita K7.
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O lançamento do novo projeto ocorrerá durante a "The Eternal Sunshine Tour", turnê ligada ao álbum anterior da cantora, "Eternal Sunshine".
A turnê começa em 6 de junho e terá 41 shows. Todas as apresentações estão com ingressos esgotados. A agenda inclui apresentações nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. Nenhuma data foi anunciada para a América do Sul.
Em entrevistas anteriores durante a promoção dos filmes de Wicked, em que cantora foi uma das personagens principais, Ariana afirmou que esta deverá ser sua última turnê por um bom tempo.