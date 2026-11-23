Sensores identificam vibrações, alterações de temperatura e outros sinais que podem antecipar falhas em equipamentos (Divulgação/Divulgação)
Editor da Região Sul
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19h05.
Imagine uma espécie de Big Brother em que os protagonistas não são pessoas, mas máquinas. No lugar das câmeras, sensores capazes de identificar vibrações, alterações de temperatura e outros sinais que podem antecipar falhas em equipamentos industriais.
É nesse universo que atua a Dynamox, empresa de tecnologia sediada em Florianópolis (SC) que processa mais de 2,5 bilhões de dados diariamente.
Presente em mais de 50 países, a companhia mantém uma trajetória de crescimento superior a 30% ao ano desde 2022.
Com mais de 450 colaboradores, combina hardware, software e inteligência artificial para ajudar grandes operações industriais a reduzir custos de manutenção e evitar interrupções não planejadas na produção.
Somente em 2025, foram incorporadas mais de 300 funcionalidades à plataforma, utilizada por empresas dos setores de mineração, agronegócio, siderurgia, papel e celulose.
Entre os clientes estão gigantes como Bunge, ArcelorMittal, Usiminas, Alcoa e FS. A internacionalização do negócio ocorreu, em grande parte, de forma orgânica: grupos industriais que adotaram a tecnologia no Brasil passaram a utilizá-la também em suas unidades no exterior.
“Quanto mais dados, maior o entendimento sobre a indústria e maior o valor entregue ao cliente”, afirma Guillaume Barrault, CEO da Dynamox.
Embora o Brasil ainda concentre a maior parcela da receita, a operação internacional está entre as prioridades da companhia. Chile, Estados Unidos, Canadá, México e Austrália são considerados mercados estratégicos.
A presença nessas regiões é sustentada por três frentes: atendimento a contas globais, capacitação de parceiros locais e ampliação das equipes comerciais próprias.
“São países com forte presença de indústria pesada e demanda crescente por soluções que aumentem a confiabilidade dos ativos e reduzam paradas não planejadas, cenário em que a manutenção preditiva gera impacto direto no resultado”, diz Barrault.
Parte do desenvolvimento tecnológico da Dynamox passa pelos laboratórios das universidades brasileiras. Desde 2021, a companhia destinou R$ 4,4 milhões a parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Federal do Pará (UFPA).
Os recursos dão suporte a quatro laboratórios dedicados à detecção, ao diagnóstico e à antecipação de falhas em equipamentos. A previsão é de que os repasses alcancem R$ 6,6 milhões até 2028.
A cooperação já resultou no apoio a 42 trabalhos científicos e na participação em 38 congressos. Também se tornou uma fonte de recrutamento: 30 profissionais que passaram pelos laboratórios foram contratados pela empresa.
Nos últimos anos, o quadro de funcionários saltou de 100 para mais de 450 pessoas, reunindo profissionais de dez nacionalidades. As mulheres ocupam pelo menos 40% dos cargos de liderança, entre coordenação, gerência e diretoria.
Para os próximos anos, a estratégia contempla a conquista de novos clientes, a consolidação dos mercados internacionais e a ampliação do EBITDA, com investimentos no aprimoramento da plataforma.
“Nossa empresa está desenvolvendo um ecossistema de manutenção que entende o ativo industrial como um todo, combinando múltiplas fontes de dados, conhecimento de engenharia e IA para detectar, diagnosticar, antecipar falhas e apoiar a tomada de decisão assertiva na indústria”, afirma Barrault.