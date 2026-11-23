Imagine uma espécie de Big Brother em que os protagonistas não são pessoas, mas máquinas. No lugar das câmeras, sensores capazes de identificar vibrações, alterações de temperatura e outros sinais que podem antecipar falhas em equipamentos industriais.

É nesse universo que atua a Dynamox, empresa de tecnologia sediada em Florianópolis (SC) que processa mais de 2,5 bilhões de dados diariamente.

Presente em mais de 50 países, a companhia mantém uma trajetória de crescimento superior a 30% ao ano desde 2022.

Com mais de 450 colaboradores, combina hardware, software e inteligência artificial para ajudar grandes operações industriais a reduzir custos de manutenção e evitar interrupções não planejadas na produção.

Somente em 2025, foram incorporadas mais de 300 funcionalidades à plataforma, utilizada por empresas dos setores de mineração, agronegócio, siderurgia, papel e celulose.

Entre os clientes estão gigantes como Bunge, ArcelorMittal, Usiminas, Alcoa e FS. A internacionalização do negócio ocorreu, em grande parte, de forma orgânica: grupos industriais que adotaram a tecnologia no Brasil passaram a utilizá-la também em suas unidades no exterior.

“Quanto mais dados, maior o entendimento sobre a indústria e maior o valor entregue ao cliente”, afirma Guillaume Barrault, CEO da Dynamox.

Embora o Brasil ainda concentre a maior parcela da receita, a operação internacional está entre as prioridades da companhia. Chile, Estados Unidos, Canadá, México e Austrália são considerados mercados estratégicos.

A presença nessas regiões é sustentada por três frentes: atendimento a contas globais, capacitação de parceiros locais e ampliação das equipes comerciais próprias.

“São países com forte presença de indústria pesada e demanda crescente por soluções que aumentem a confiabilidade dos ativos e reduzam paradas não planejadas, cenário em que a manutenção preditiva gera impacto direto no resultado”, diz Barrault.

Da academia à escala global

Parte do desenvolvimento tecnológico da Dynamox passa pelos laboratórios das universidades brasileiras. Desde 2021, a companhia destinou R$ 4,4 milhões a parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Federal do Pará (UFPA).

Os recursos dão suporte a quatro laboratórios dedicados à detecção, ao diagnóstico e à antecipação de falhas em equipamentos. A previsão é de que os repasses alcancem R$ 6,6 milhões até 2028.

A cooperação já resultou no apoio a 42 trabalhos científicos e na participação em 38 congressos. Também se tornou uma fonte de recrutamento: 30 profissionais que passaram pelos laboratórios foram contratados pela empresa.

Nos últimos anos, o quadro de funcionários saltou de 100 para mais de 450 pessoas, reunindo profissionais de dez nacionalidades. As mulheres ocupam pelo menos 40% dos cargos de liderança, entre coordenação, gerência e diretoria.

Para os próximos anos, a estratégia contempla a conquista de novos clientes, a consolidação dos mercados internacionais e a ampliação do EBITDA, com investimentos no aprimoramento da plataforma.

“Nossa empresa está desenvolvendo um ecossistema de manutenção que entende o ativo industrial como um todo, combinando múltiplas fontes de dados, conhecimento de engenharia e IA para detectar, diagnosticar, antecipar falhas e apoiar a tomada de decisão assertiva na indústria”, afirma Barrault.