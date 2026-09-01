Nova era? Miley Cyrus muda nome artístico após morte de Dolly Parton

Miley Cyrus está deixando uma parte conhecida de sua identidade artística para trás. Aos 33 anos, a cantora retirou o sobrenome "Cyrus" de suas redes sociais e passou a se apresentar simplesmente como Miley. A mudança acontece poucos dias após a morte de Dolly Parton, sua madrinha, aos 80 anos.

A alteração foi percebida nos perfis oficiais da artista, que também publicou uma nova fotografia acompanhada apenas da palavra "MILEY". O movimento alimentou a expectativa dos fãs sobre uma nova fase musical.

Uma nova era para Miley

A mudança de nome acontece enquanto a cantora trabalha em seu décimo álbum de estúdio, chamado "BASS PERSUADES", que será lançado no dia 18 de setembro.

O projeto será o primeiro de Miley pela Atlantic Records, após sua saída da Columbia Records. Seu trabalho anterior, "Something Beautiful", foi lançado em maio de 2025.

Miley também deu algumas pistas sobre o conceito do próximo disco. Em entrevista à Wonderland, em julho, a artista descreveu o álbum como uma história de amor que aborda diferentes experiências afetivas e o processo de autoconhecimento.

"Um amor pacífico se tornou um tema recorrente nos meus últimos três álbuns. Não apenas o amor que compartilho com outras pessoas, mas o amor que encontrei em mim mesma. Essa provavelmente foi a maior evolução. Quando seu relacionamento consigo mesma muda, todos os relacionamentos ao seu redor também mudam. Acho que este álbum celebra ambos igualmente", revelou a cantora.

A cantora ainda lançou "Younger You" em março deste ano, música que marcou os 20 anos de "Hannah Montana", produção da Disney que a transformou em uma estrela mundial.

Mudança acontece após morte de Dolly Parton

A nova identidade artística surge poucos dias depois de uma perda importante para Miley. Dolly Parton morreu em 25 de agosto, aos 80 anos. A cantora country era madrinha de Miley e mantinha uma relação próxima com a família Cyrus desde antes do nascimento da artista.

Dolly foi convidada por Billy Ray Cyrus para ser madrinha da filha. Com o passar dos anos, a relação ganhou também uma dimensão profissional. Parton participou de episódios de "Hannah Montana", interpretando a tia da personagem, e dividiu o palco com Miley em diferentes ocasiões.

Pai e filha mantêm uma relação turbulenta

Fãs especulam que a mudança pode ser pela relação com o pai, Billy Ray Cyrus. Miley e Billy Ray passaram por um período de afastamento após o divórcio dele com Tish Cyrus, em 2022. A cantora chegou a falar publicamente sobre as dificuldades enfrentadas pela família durante a separação.

A Miley tirou o sobrenome que usava antes por causa da treta com o pai ou não? — ᵖˡˢbetty (@anniemoonmp3) August 31, 2026

A relação dos dois ganhou ainda mais atenção em 2024, quando Miley venceu o Grammy de Gravação do Ano por "Flowers". Durante o discurso, a cantora agradeceu à mãe, Tish, à irmã Brandi e ao namorado Maxx Morando, sem mencionar Billy Ray.

O afastamento, porém, ficou para trás. Em 2025, Miley revelou ao The New York Times que havia reconstruído a relação com o pai e que passou a respeitar os dois pais individualmente após o fim do casamento deles.

"À medida que envelheci, passei a respeitar meus pais como indivíduos, em vez de apenas como pais", explicou a cantora na época.

Ainda em 2025, em setembro, a reconciliação ganhou um novo capítulo quando Miley lançou "Secrets", música que dedicou ao pai. A canção foi apresentada como parte desse processo de cura da relação familiar.

A conexão entre Miley e Billy Ray também é parte importante da trajetória profissional da cantora. Os dois protagonizaram juntos "Hannah Montana", série da Disney em que ele interpretava Robby Ray Stewart, pai da personagem vivida por Miley.

Até o momento, Miley não afirmou que a retirada de "Cyrus" tenha relação com o pai.