Charli XCX no Lollapalooza: relembre as outras apresentações da cantora no Brasil

RESUMO ＋ Charli XCX será uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2027, mas sua relação com o país começou muito antes. A cantora britânica já passou pelo Brasil em diferentes momentos da carreira, do MECA Festival ao show da "PARTYGIRL" na Zig, em 2024. Relembre as apresentações da artista por aqui.

A cantora britânica Charli XCX voltará ao Brasil no próximo ano como uma das headliners do Lollapalooza Brasil 2027, que acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A apresentação acontece depois de uma transformação gigantesca na carreira da artista. O sucesso de "Brat", lançado em 2024, levou Charli de uma posição cultuada dentro do pop alternativo para o posto de estrela de arenas e headliner de grandes festivais.

Mas o Lolla não será sua primeira vez no país.

2014: a estreia no Brasil

Charli XCX veio ao Brasil pela primeira vez em 2014, quando participou do MECA Festival. Na época, a cantora ainda estava construindo sua reputação como uma figura interessante do pop britânico.

O momento era anterior ao impacto de trabalhos como Charli e how i'm feeling now. Mesmo assim, ela já carregava músicas que ajudavam a explicar sua trajetória posterior, além de sucessos associados a colaborações com outros artistas.

2015: uma apresentação fechada

No ano seguinte, Charli voltou ao país para uma apresentação fechada no Rio de Janeiro.

Foi uma passagem bem diferente daquela de 2014: em vez de um grande festival aberto ao público, a cantora participou de um evento privado.

Naquele período, Charli já era conhecida por circular entre o pop comercial e uma cena mais experimental. Sua capacidade de transitar entre esses dois mundos se tornaria uma das marcas de sua carreira.

2022: Primavera Sound

Em 2022, Charli XCX voltou ao Brasil para uma apresentação no Primavera Sound São Paulo. O festival marcou uma nova fase da carreira da cantora, que já havia lançado trabalhos como Charli e how i'm feeling now e se consolidado como um dos principais nomes do pop experimental.

A apresentação aconteceu em um momento de transição. Pouco depois, Charli lançaria Crash, seu quinto álbum de estúdio, que chegou em março de 2022 com uma proposta mais voltada ao pop e trouxe músicas como "Good Ones", "New Shapes" e "Beg for You".

No Primavera Sound, a cantora apresentou um repertório que equilibrava essa fase mais pop com músicas que haviam construído sua relação com o público brasileiro. O show também ajudou a reforçar a presença de Charli em grandes festivais do país, antes de sua passagem mais intimista pela Zig, em 2024.

A diferença para a próxima visita seria justamente a escala: enquanto em 2022 Charli ocupou um dos palcos de um grande festival internacional, em 2024 ela voltou a São Paulo para uma festa dedicada à sua própria estética e ao universo de Brat.

2024: a era 'Brat' chega à Zig

A passagem mais recente de Charli pelo Brasil aconteceu em 2024, justamente durante a explosão de "Brat".

Em 22 de junho daquele ano, a cantora fez um DJ set da festa "PARTYGIRL" na Zig Club, em São Paulo. Os ingressos estavam esgotados e o público adotou o verde característico da era "Brat".

A apresentação também marcou uma relação especial entre Charli e a boate paulistana. Segundo Rafael Maia, cofundador da Zig, a própria equipe da cantora procurou a casa.

"Com o Brat, a própria Charli que procurou a gente. Não foi algo que a gente propôs, foi o contrário", contou Rafael à EXAME em 2025.

A apresentação ajudou a consolidar a Zig como um espaço capaz de receber artistas internacionais ligados ao pop alternativo e à música eletrônica.

De 'Brat' ao Lollapalooza

A volta ao Brasil acontece em uma fase ainda maior da carreira. Depois do fenômeno de "Brat", Charli lançou "Music, Fashion, Film", álbum com uma sonoridade mais ligada ao rock e à música eletrônica.

Em entrevista recente à Billboard, a cantora explicou que não quer montar seus shows apenas para agradar ao público.

"Não estou realmente me apresentando para agradar a ninguém além de mim mesma", afirmou. Para ela, inclusive, um festival é uma oportunidade de apresentar sua visão artística mesmo que isso signifique desafiar parte da plateia.

"Gosto de usar isso como uma oportunidade para colocar diante do público minha visão mais pura como artista", disse.

É essa Charli, mais segura de sua identidade e acostumada aos maiores palcos, que chega ao Lollapalooza.

Quando Charli XCX se apresenta no Lollapalooza 2027?

Charli XCX está confirmada no line-up do Lollapalooza Brasil 2027. O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A organização ainda divulgará a divisão por dias e os horários das apresentações.

Serviço — Lollapalooza Brasil 2027

Data: 19, 20 e 21 de março de 2027

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Ingressos: Ticketmaster Brasil

Lolla Pass: acesso aos três dias do festival

Setores: Pista, Comfort, Bangalô e Lounge

Classificação: 16 anos, conforme as regras divulgadas pela organização.