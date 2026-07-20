Lucasfilm confirma o fim 'The Mandalorian' e abre uma nova fase de 'Star Wars'

A jornada que transformou "Star Wars" no streaming chegou ao fim. Depois de anos alimentando expectativas sobre uma quarta temporada, a Disney e a Lucasfilm finalmente deram a indicação mais clara de que "The Mandalorian" ("O Mandaloriano", em português) encerrou sua trajetória na televisão. A confirmação apareceu de forma discreta em um vídeo dos bastidores de "O Mandaloriano e o Grogu".

Vídeo confirma encerramento da série

Um vídeo dos bastidores de "O Mandaloriano e o Grogu" apresenta "The Mandalorian" como uma produção exibida entre 2019 e 2023. Em determinado momento, o material afirma que a terceira temporada foi "o capítulo final" da série, tratando a história do Disney+ como concluída.

A mudança chama atenção porque a Lucasfilm nunca anunciou oficialmente o cancelamento da quarta temporada. Durante anos, o futuro da produção permaneceu indefinido, enquanto o estúdio direcionava esforços para o longa protagonizado por Din Djarin e Grogu.

Dos episódios para a tela grande

Inicialmente, a continuação da história estava sendo desenvolvida como uma quarta temporada. Com a paralisação de Hollywood em 2023 e a revisão da estratégia da Lucasfilm, o projeto foi reformulado e deu origem ao filme "O Mandaloriano e o Grogu", lançado em maio de 2026.

Apesar de arrecadar mais de US$ 820 milhões no mundo, "O Mandaloriano e o Grogu" teve uma bilheteria considerada tímida para os padrões de "Star Wars", franquia acostumada a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão em seus principais lançamentos.

Em entrevista ao Collider, o diretor Jon Favreau explicou que a narrativa evoluiu naturalmente para um longa, aproveitando o momento em que o estúdio voltou a priorizar lançamentos nos cinemas após anos focado em séries para o Disney+.

Série mudou o rumo de 'Star Wars'

Lançada em 2019, "The Mandalorian" marcou a estreia da primeira série live-action de "Star Wars" e rapidamente se tornou um dos principais sucessos do Disney+. A produção apresentou Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, e transformou Grogu, conhecido pelos fãs como Baby Yoda, em um fenômeno da cultura pop.

Mesmo com o encerramento da série, Din Djarin e Grogu continuam no centro dos planos da Lucasfilm. A dupla segue integrada ao chamado MandoVerse, que continua sendo desenvolvido com a segunda temporada de "Ahshoka". O universo compartilhado ainda terá um filme dirigido por Dave Filoni, que deve reunir os principais personagens dessa fase de "Star Wars". Além das produções em live-action, Din e Grogu também podem retornar em animações, quadrinhos e outras histórias da franquia.