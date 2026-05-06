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Nolan chama Homero de 'Marvel de sua época' ao falar de 'A Odisseia'

Christopher Nolan defende que a base de Marvel e DC já estava escrita por Homero há séculos

A Odisseia: Diretor compara a obra de Homero ao universo dos quadrinhos (Divulgação / Universal Studios)

A Odisseia: Diretor compara a obra de Homero ao universo dos quadrinhos (Divulgação / Universal Studios)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 6 de maio de 2026 às 11h51.

Christopher Nolan decidiu vender “A Odisseia” como algo maior do que um épico mitológico. Para o diretor, a obra de Homero não é apenas um clássico da literatura, mas a origem direta do imaginário que hoje sustenta franquias como Marvel e DC. Em entrevista ao programa The Late Show of Stephen Colbert, Nolan afirmou que os heróis da Grécia Antiga eram “os super-heróis originais”.

Homero foi o grande criador dos super-heróis

A provocação não veio por acaso. Segundo o cineasta, boa parte da cultura dos quadrinhos nasce das estruturas narrativas criadas por Homero, com figuras heroicas, jornadas impossíveis, monstros, guerras e um protagonista moldado para atravessar provações sobre-humanas. Na visão de Nolan, o que o cinema chama hoje de blockbuster já existia em forma de poema há milhares de anos.

O diretor foi além e comparou Homero à própria Marvel, chamando o poeta de “a Marvel de sua época”. A fala resume bem a ambição de Nolan: reposicionar “A Odisseia” não como uma adaptação de prestígio para amantes de literatura, mas como um espetáculo de escala pop, com potencial para disputar o mesmo espaço simbólico das grandes franquias modernas.

Obsessão técnica em 'A Odisseia'

A comparação também ajuda a explicar por que Nolan trata o projeto como uma superprodução. “A Odisseia” é o filme mais caro de sua carreira, com orçamento estimado em US$ 250 milhões, e foi rodado inteiramente com câmeras IMAX de 70 mm, uma obsessão técnica que o diretor transformou em marca registrada. A produção chega aos cinemas em 17 de julho e já vem sendo tratada como um dos principais eventos cinematográficos de 2026.

Baseado no poema épico de Homero, o longa acompanha Odisseu em sua jornada de volta para casa após a Guerra de Troia. Matt Damon lidera o elenco como o protagonista, ao lado de Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o e Charlize Theron.

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