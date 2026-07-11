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Muito além de filho de Odisseu: quem é Telêmaco, personagem de Tom Holland, em 'A Odisseia'?

Filho de Odisseu e Penélope, Telêmaco inicia uma jornada de amadurecimento que se tornou uma das partes mais marcantes da obra de Homero

'A Odisseia': A trajetória de Telêmaco representa o crescimento de um jovem príncipe em meio a disputas pelo trono de Ítaca (Divulgação / Universal Pictures)

'A Odisseia': A trajetória de Telêmaco representa o crescimento de um jovem príncipe em meio a disputas pelo trono de Ítaca (Divulgação / Universal Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de julho de 2026 às 08h55.

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Entre os muitos personagens que cercam Odisseu, um deles ocupa um lugar essencial na narrativa: Telêmaco. Filho do lendário rei de Ítaca e de Penélope, ele protagoniza uma das jornadas de amadurecimento mais importantes da literatura clássica e será interpretado por Tom Holland na adaptação de "A Odisseia", dirigida por Christopher Nolan.

Na obra de Homero, Telêmaco representa a nova geração da família real de Ítaca. Enquanto o pai enfrenta uma longa viagem de volta para casa após a Guerra de Troia, o jovem precisa encontrar seu próprio caminho em um reino mergulhado na incerteza.

Quem é Telêmaco?

Telêmaco é o único filho de Odisseu e Penélope. Quando o pai parte para a Guerra de Troia, ele ainda é um bebê. Ao longo dos cerca de vinte anos em que Odisseu permanece distante, cresce sem a presença do pai e vê o palácio ser ocupado por dezenas de pretendentes interessados em se casar com Penélope e assumir o poder de Ítaca.

A situação coloca o jovem diante de desafios que vão muito além da sucessão ao trono. Ele precisa conquistar respeito, proteger o legado da família e descobrir qual será seu papel diante da ausência do maior herói de sua linhagem.

Os quatro primeiros cantos de "A Odisseia" são conhecidos como "Telemaquia" justamente porque acompanham a jornada de Telêmaco.

Incentivado pela deusa Atena, ele deixa Ítaca para procurar notícias sobre Odisseu. Durante a viagem, visita antigos companheiros da Guerra de Troia, como Nestor e Menelau, que compartilham relatos sobre o conflito e ajudam o jovem a compreender a dimensão do legado deixado por seu pai.

Essa etapa da história marca a transformação de Telêmaco. Ao assumir responsabilidades e tomar decisões por conta própria, ele deixa a juventude para trás e passa a agir como um líder.

O reencontro com Odisseu

Depois de muitos anos, pai e filho finalmente se reencontram quando Odisseu retorna secretamente a Ítaca. A partir desse momento, os dois unem forças para recuperar o reino. O plano culmina no confronto contra os pretendentes instalados no palácio, uma das passagens mais conhecidas da epopeia. A parceria entre Odisseu e Telêmaco simboliza a continuidade da família e o fortalecimento do reino.

Tom Holland será Telêmaco

Na adaptação dirigida por Christopher Nolan, Telêmaco será interpretado por Tom Holland. O ator, conhecido mundialmente pelo papel de Homem-Aranha, assume um personagem que combina juventude, coragem e evolução ao longo da narrativa.

Séculos após sua criação, Telêmaco continua sendo um dos personagens mais marcantes da mitologia grega. Além de Tom Holland, a adaptação conta com Matt Damon como Orfeu, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron e Robert Pattinson. O filme estreia no Brasil no dia 16 de julho, na próxima quinta-feira.

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