Shakira ou Piqué: quem ficou com a maior fortuna? Diferença passa de R$ 1 bilhão

A participação de Shakira no show do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA, realizada neste fim de semana, colocou novamente a cantora entre os nomes mais comentados nas redes sociais.

A repercussão da apresentação também trouxe de volta uma comparação relacionada à vida financeira da colombiana: a diferença entre o patrimônio da artista e o de Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona e ex-companheiro da cantora.

Dados de um levantamento publicado em maio pelo Celebrity Net Worth e pela Forbes apontam que Shakira reúne uma fortuna estimada em US$ 300 milhões, valor correspondente a cerca de R$ 1,55 bilhão na cotação atual. O montante atribuído à cantora é quase quatro vezes maior que o patrimônio estimado de Piqué, de aproximadamente US$ 80 milhões, ou R$ 413 milhões.

A diferença entre os patrimônios está relacionada às fontes de receita acumuladas pelos dois ao longo de suas respectivas carreiras. Enquanto Shakira construiu sua trajetória financeira principalmente na indústria da música, Piqué concentrou parte de seus ganhos no futebol profissional e, posteriormente, ampliou sua atuação no setor empresarial.

Fortuna de Shakira supera patrimônio de Piqué

Ao longo de décadas de carreira, Shakira acumulou receitas com turnês, direitos autorais, contratos publicitários e investimentos imobiliários. O patrimônio da cantora também inclui imóveis e outros ativos adquiridos ao longo desse período.

Entre os bens citados estão uma mansão em Miami, nos Estados Unidos, e uma ilha nas Bahamas. As propriedades foram adquiridas antes do relacionamento da artista com Piqué.

Segundo o levantamento divulgado em maio, Shakira aparece na 15ª posição entre as cantoras mais ricas do mundo.

Como Piqué acumulou uma fortuna de US$ 80 milhões?

Gerard Piqué formou parte de seu patrimônio durante a passagem pelo Barcelona e pela seleção espanhola, com receitas provenientes de salários, contratos e premiações relacionados à carreira como jogador de futebol.

Após deixar os gramados, o ex-zagueiro manteve atuação no setor esportivo por meio de negócios. Piqué comanda a Kosmos Holding, empresa com investimentos e projetos ligados ao esporte, incluindo iniciativas relacionadas a clubes de futebol e à Copa Davis de tênis.

O ex-jogador também está entre os criadores da Kings League, competição de futebol de sete que reúne influenciadores, criadores de conteúdo e ex-atletas.

Shakira e Piqué mantêm disputa por patrimônio

Shakira e Piqué mantiveram um relacionamento entre 2010 e 2022. Durante esse período, tiveram dois filhos, Milan e Sasha.

Após a separação, os dois passaram a discutir judicialmente questões relacionadas ao patrimônio. Uma das disputas envolve um avião avaliado em aproximadamente R$ 100 milhões.