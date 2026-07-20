Lorde crítica Spotify por usar novo recurso de IA em suas músicas

A cantora Lorde criticou o serviço de música Spotify por utilizar um recurso de inteligência artificial em uma das letras de música do seu álbum "Virgin".

Por meio de stories publicados no Instagram na última sexta-feira, 17, a cantora criticou a forma como sua performance da faixa "Current Affairs" foi descrita no recurso "Sobre a música", nova função do aplicativo de música.

"Vou me arriscar e dizer que não queremos isso", afirmou a cantora pela rede social.

Entenda a nova função do Spotify

A ferramenta "Sobre a música", lançada para usuários selecionados pelo Spotify em fevereiro, usa mecanismos de busca em fontes terceirizadas para reunir informações e contexto sobre faixas individuais.

No caso da Lorde, segundo o print divulgado pela cantora, a IA parece ter extraído informações do site themusic.com.au.

O site afirma que, em sua recente turnê “Ultrasound”, que veio ao Brasil em março, a cantora “transforma a música ‘Current Affairs’ em uma performance completa, ficando apenas de roupa íntima enquanto uma dançarina derrama água sobre sua barriga, de modo que a música se desenrola como a cena do chuveiro sobre a qual ela fala no palco”.

“Além de isso ser impreciso (não foi nessa música que eu fiz isso), reduzir uma música a um significado gerado por IA logo na fonte me parece que limita a livre interpretação, na minha opinião”, escreveu Lorde. “Pelo menos permitam que os artistas possam optar por não participar, por favor.”

De acordo com o Hollywood Reporter, o Spotify afirmou que a descrição já foi retirada do ar. "O ‘Sobre a música’ é um recurso em fase beta que apresenta informações citadas de fontes de terceiros”, disse o porta-voz. “Continuamos aprimorando-o com base nos comentários de artistas e fãs.”