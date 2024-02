Que horas é a Prova do Anjo do BBB 24?

Neste sábado, 17, os brothers do BBB 24 disputam a chance de proteção no próximo Paredão -- mas eles não sabem que a dinâmica será totalmente diferente. A Prova do Anjo acontece todos os sábados durante o período da tarde.

Dinâmica da Prova do Anjo

Dessa vez, o vencedor da Prova do Anjo não vai salvar alguém do Paredão. Ele estará autoimune e terá a chance de indicar alguém direto para a berlinda.

Isso porque, essa semana, o poder de proteção foi para o vencedor do Poder Coringa, MC Bin Laden, que apostou 3.300 estalecas no leilão e ganhou o "poder iluminado".

A líder da semana, Raquele, ainda poderá indicar alguém direto para o Paredão.

Que horas começa a Prova do Anjo hoje?

A Prova do Anjo acontece todos os sábados durante o período da tarde, normalmente entre 12h e 14h pelo horário de Brasília. Atualizaremos a matéria quando a prova começar.

Quem ganhou a Prova do Anjo hoje?

O Anjo da semana ainda não foi definido. Volte mais tarde para ver a atualização.

Nesse próximo Paredão, o Anjo terá a chance de indicar alguém direto para a berlinda, ao invés de salvar. Ele também estará autoimune.

Quem ficou no Monstro?

O Castigo do Monstro ainda não foi definido. Volte mais tarde para ver a atualização.

Quando a vitória do anjo é confirmada, ele decide quem entre os outros confinados será punido como Monstro. Os participantes designados como "monstros da semana" têm que vestir fantasias desconfortáveis e executar tarefas cansativas. Por isso, é comum surgirem conflitos após a escolha do anjo. Os selecionados devem usar as fantasias entre sábado e terça-feira, dependendo da dificuldade.

