Dinâmica da semana BBB: veja como vai funcionar a liderança, anjo e paredão

Ontem foi noite de Prova do Líder, com a dupla Michel e Raquele levando a melhor. Nesta sexta-feira, 16, estreia o Poder Curinga e a dinâmica Perde e Ganha. Os brothers poderão comprar o "Poder Iluminado" e ganhar imunidade na formação do próximo Paredão.

Que horas começa o BBB 24 hoje? Veja o horário desta sexta-feira, 16

O Na Mira do Líder fica para sábado, quando três pessoas receberão pulseiras e correrão risco de ir à berlinda. No mesmo dia, acontece a Prova do Anjo, que dará imunidade apenas ao vencedor da dinâmica, que dessa vez vai ter que indicar alguém ao paredão.

O domingo será um dia de tensão com a formação de mais um Paredão Triplo. Os dois mais votados pela casa e o indicado pelo Anjo disputarão a Prova Bate e Volta. Apenas um se salva da berlinda. Por fim, a Eliminação acontece na próxima terça. Vale lembrar que o voto a partir de agora é para eliminar.

Veja como vai funcionar a dinâmica da semana no BBB