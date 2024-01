Visitamos a casa do BBB: por trás de um dos segredos mais bem protegidos da Globo

O BBB 24 estreia nesta segunda-feira, 8, e a EXAME visitou a casa mais vigiada do Brasil antes que qualquer participante pudesse tocar seus pés no gramado (que é sintético!). Para os fãs de futebol, é o equivalente a pisar num campo de futebol recém reformado antes dos jogadores dos maiores times da temporada — mas também é muito mais que isso: a casa do BBB 24 é um segredo mantido a quatro chaves durante quase um ano inteiro. Além disso, poucos sabem como as coisas funcionam no backstage dos Estúdios Globo.

A visita, que aconteceu na última quinta-feira, 4, foi uma experiência completa. Entramos na casa, localizada no antigo Projac, na zona oeste do Rio de Janeiro, pela porta onde acontece a temida eliminação.

Logo de cara, muita luz. Muita mesmo. O local se assemelha a um grande galpão, sem qualquer vista para fora — exceto uma fresta por onde é possível ver o topo das árvores da floresta atlântica que cerca a casa. De resto, tudo é coberto por tapumes. Isso faz com que o clima no quintal seja bastante abafado, mais do que o normal para um verão na cidade maravilhosa. É aí que a piscina, com água fresca, vem a calhar.

Olhando para o teto, tudo se assemelha a um estúdio. As câmeras estão por todos os locais. Fios, televisores e demais aparelhagens de captação de som e imagem não estão escondidos para os “brothers” e “sisters”.

BBB 24 - Área externa da casa

Acesso restrito

O acesso à casa não é simples. Primeiro, é preciso adentrar a portaria da Globo, repleta de seguranças e com um boa dose de burocracia. Então, é necessário transitar um caminho com o famoso carrinho dos artistas e, só então, chegar ao destino, que é cercado por outros estúdios e pela floresta atlântica. Por isso, o acesso ao redor da casa é permitido apenas para pessoas autorizadas pela emissora.

Desde 2020, no começo da pandemia do novo coronavírus, nem mesmo os amigos e familiares dos emparedados podem ir até o estúdio para receber o eliminado. Assim, os jogadores não conseguem sequer ouvir gritos e comemorações do lado de fora uma vez por semana.

Sorria, você está sendo filmado

Todo ambiente é repleto de câmeras, mas elas não são capazes de captar perfeitamente as vozes de cada participante. Sem som, o público perderia componentes importantes que poderiam definir o futuro do programa — de fofocas quentes até estratégias de jogo. Por isso, a regra mais básica do jogo é o uso de microfones.

Se as câmeras não fossem tão indiscretas, talvez os jogadores pudessem se sentir num verdadeiro 'Show de Truman' (1998), sem perceber que estão ao vivo para todo o país. Mas, a cada passo, é possível ouvir um barulho robótico das várias lentes que perseguem a todos pela casa.

Backstage de correria

Muitos produtores acompanharam os jornalistas na visita – pelo menos uns dez. Todos bastante apressados e atarefados. A cada pergunta curiosa de um dos membros da imprensa, eles se entreolhavam para ter a certeza de que poderiam responder àquilo. A sensação é de que eles sabiam muito mais do que foi revelado e estavam bem treinados para que nada escapasse.

Vira e mexe um alarme tocava – aquele mesmo que toca quando o Boninho quer chamar a atenção dos participantes. A voz do Big Fone soava nos avisando quanto tempo ainda tínhamos lá dentro. Estávamos horas de distância do nosso próprio Paredão.

Dentro da casa do BBB 24

Se fora o clima é abafado, isso não se repete no interior, que é caprichado com saídas de ar condicionado. O tamanho também choca por não ser assim tão grande quanto vemos na televisão. A casa seria bastante confortável para oito a dez pessoas. Mas, vale lembrar: neste ano, o total de participantes é 26.

Sobre a decoração, percebemos referências de 'Alice no País das Maravilhas' e 'Bela e a Fera'. É como se algo mais futurístico misturasse ao medieval, e, como sempre, muitos detalhes exagerados. Vale ressaltar que a decoração extravagante tem como intuito tornar o ambiente mais visualmente estimulante (e, portanto, cansativo) para os brothers confinados.

BBB 24 - Corredor que leva da sala à cozinha repleto de referências mágicas

As cozinhas são muito bem equipadas, com utensílios que causariam inveja em muitas donas de casa, como moedor de pimentas e refratários de vidro dos mais diversos tamanhos. A cozinha do VIP tem uma pegada futurista, enquanto a da Xepa tem influências medievais. Os tetos, assim como no jardim, parecem de um estúdio mega iluminado com fiação aparente.

BBB 24 - Cozinha da Xepa

BBB 24 - Cozinha do VIP

Os quartos são dois. Um é maior, tem uma suíte e tudo é na temática de fadas, mais alegre e todo rosa. Estonteantemente rosa. Já o segundo é menor e mais escuro, imitando uma floresta. Tudo é muito estampado, do chão às paredes. Menos o teto, que segue o padrão de toda a casa e serve como um lembrete que ali nunca deixa de ser um estúdio. Há um terceiro quarto que estava fechado na visita, onde devem ficar os participantes do grupo Puxadinho.

BBB 24 - Quarto maior inspirado em fadas

BBB 24 - Quarto menor inspirado em floresta

O banheiro principal é como um poços dos desejos, tendo até um balde. Mas tudo não passa de decoração, já que há um chuveiro que funciona normalmente. No confessionário, a decoração é de jardim e a cadeira lembra um trono, onde importantes decisões de fato serão tomadas.

BBB 24 - Banheiro principal da casa

Já a sala é um espetáculo a parte. Ainda na pegada fantástica, há toda uma decoração de biblioteca mágica e antiga. O sofá é de veludo vermelho e para todo canto é possível observar algum objeto nonsense – de ratinhos no rodateto segurando livros a um abajur de sapo na mesinha central.