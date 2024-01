Lista do BBB 24: veja quem são os participantes da nova edição

O "Big Day" chegou! Nesta sexta-feira, 5, durante os comerciais na TV Globo, os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara vão anunciar os participantes do BBB 24. A dupla também irá mostrar detalhes da casa que, este ano, conta com um terceiro quarto e uma temática fantasiosa.

Além de um terceiro quarto, podemos esperar também o anúncio de um novo grupo para mudar de vez a dinâmica Pipoca e Camarote. Boninho, diretor por trás do programa, deu ao grupo o apelido de "Puxadinho", mas ainda não se sabe o que definirá a terceira divisão dos participantes.

O que é o Puxadinho do BBB?

14 participantes (7 homens e 7 mulheres) serão apresentados neste domingo, 7, durante o Fantástico, e disputarão por 6 vagas na casa.

Outros 18 participantes serão apresentados amanhã ao longo do dia, entre comerciais na TV Globo.

No dia da estreia, 8, os brothers e sisters anunciados durante o "Big Day" escolherão 6 pessoas do "Puxadinho" para entrar na casa.

O público escolherá duas do mesmo grupo, totalizando 26 participantes dentro da casa.

Os cotados para o Camarote incluem nomes como Yasmin Brunet, Simaria Mendes, Emicida e Wanessa Camargo. Vale ressaltar que as apostas mudam diariamente, e a confirmação só virá com o anúncio na Globo. Veja quem são os novos "brothers" e "sisters" do Big Brother Brasil:

Camarote BBB 24

Pipoca BBB 24

Puxadinho BBB 24

Possíveis cotados para o BBB 24

Nas redes sociais, páginas especializadas na cobertura de BBB, jornalistas e comentaristas vêm dando suas apostas para possíveis "brothers" e "sisters" que podem estar no Camarote do BBB 24. Veja alguns:

Yasmin Brunet;

Simaria Mendes;

Chico Moedas;

Rodriguinho;

Vinicius Rodrigues;

Wanessa Camargo;

Emicida;

João Quirino;

Breno Freire;

MC Bin Laden;

Vini Bellator;

Cláudio Heinrich;

Vitória Strada;

Gustavo Tubarão;

Vanessa Lopes;

Matheus Gabriel.

Novidades do BBB 24

Além dos grupos Camarote e Pipoca, teremos um terceiro grupo para compor a edição do BBB;

para compor a edição do BBB; A casa também terá um terceiro quarto para os "brothers" e "sisters" dormirem;

para os "brothers" e "sisters" dormirem; Um "invasor" vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista";

vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o "público será o grande protagonista"; Cinema semanal passa a incluir mais participantes da casa e não é mais privilégio do Líder;

Além disso, toda sexta-feira, o Líder da semana terá de comandar, ao vivo, uma " dinâmica inédita " no game;

" no game; Uma câmera comandada por inteligência artificial vai acompanhar o líder da semana em todos os momentos;

O Jogo da Discórdia também acabou e agora passa a se chamar "Sincerão" (seria a dinâmica de sucesso da última edição?).

Como vai funcionar a votação do BBB 24?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.