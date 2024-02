BBB 24: quem ganhou a Prova do Anjo? Michel está imune

Neste sábado, 17, aconteceu a mais nova Prova do Anjo do BBB 24 e o brother Michel saiu como o grande vencedor. Além de ganhar imunidade, ele também poderá indicar alguém para o Paredão — que será formado no próximo domingo — e ganhou e um carro 0km da Chevrolet.

Essa foi a sexta Prova do Anjo e todos os participantes participaram, com exceção da Líder Raquele.

Como foi a prova do anjo?

Logo no início, a dinâmica começou com duplas: um brother indicava o caminho por comando de voz e o outro precisava andar em um labirinto para buscar cartelas com letras e formar a palavra "Equinox". Quem saiu vencedor foi a dupla Michel e Giovanna. Depois, os dois participantes disputaram entre si: eles buscaram por uma chave correta de um carro 0km e Michel saiu vencedor.

Quem ganhou a Prova do Anjo?

Competindo com todos os brother da casa, menos a líder Raquele, Michel foi o vencedor da Prova do Anjo. Ela está autoimune e vai indicar alguém no Paredão neste domingo.

Quem ficou no Monstro?

Michel escolheu a dupla Alane e Beatriz são escolhidas para o sexto Castigo do Monstro.