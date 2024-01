BBB 24 terá 26 participantes, Anjo 'poderoso' e Líder mais difícil

Nesta quinta-feira, 4, o apresentador Tadeu Schmidt detalhou as regras que devem trazer mais dinamismo ao BBB 24 em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro.

Diferente das outras, a edição deste ano terá um terceiro grupo chamado "Puxadinho". 14 participantes (7 homens e 7 mulheres) serão apresentados neste domingo, 7, durante o Fantástico, e disputarão por 6 vagas na casa.

Outros 18 participantes serão apresentados amanhã ao longo do dia, entre comerciais na TV Globo. No dia da estreia, 8, os brothers e sisters anunciados durante o "Big Day" escolherão 6 pessoas do "Puxadinho" para entrar na casa. O público escolherá duas do mesmo grupo, totalizando 26 participantes dentro da casa.

Anjo com mais poderes

No BBB 24, o Anjo sempre será autoimune e também dará imunidade para alguém. Anteriormente, só o segundo privilégio estava garantido como prêmio da Prova do Anjo. De acordo com o apresentador, os participantes saberão logo de cara que tem este poder. O clássico Castigo do Monstro continua, e em alguns casos serão mais longos.

"O anjo está mais poderoso que nunca, será autoimune e dará imunidade para mais alguém, até que tenhamos uma ordem contrária", explica Schmidt.

Líder mais difícil

Nesta edição, o vencedor da Prova do Líder terá alguns desafios que vão fazer a coroa pesar um pouco mais. O Líder sempre ganha o poder de uma indicação ao Paredão, mas, a partir de agora, terá de escolher três possíveis nomes para eliminar e anunciá-los durante uma dinâmica na sexta-feira, dois dias antes da formação da berlinda.

Além disso, o público poderá comunicar ao Líder um "feedback" de como foi sua performance durante a semana. O resultado será enviado como um emoji. A votação será às quartas, e o Líder poderá ver o resultado momentos antes de deixar o quarto.

