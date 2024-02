Quem venceu a Prova do Líder? Raquele é a nova líder do BBB 24

Nesta quinta-feira, 15, os participantes do BBB 24 disputaram, mais uma vez, a chance de usar a coroa e ter proteção pelo resto da semana. Raquele é o nova líder e terá a chance de indicar alguém direto para a berlinda no Paredão deste domingo, 18.

A prova, realizada pela Amstel, foi realizada em duplas e dividida em duas fases. Na primeira, os brothers se dividiram em um circuito no qual tinham que encher uma bandeja de copos com líquido, equilibrar-se ao longo do trajeto e despejar a bebida em um recipiente final.

Raquele e Michel foram melhores e avançaram para a segunda parte da prova.

Na fase final, a dupla teve que encontrar uma bolacha com a frase premiada. Raquele tirou a sorte grande e conquistou a liderança pela primeira vez.

Quem venceu a Prova do Líder?

O vencedor da Prova do Líder foi Raquele.

Além de definir Xepa e VIP, o vencedor pode indicar alguém direto para o primeiro Paredão da temporada.

Quem ficou na Xepa?

Alane, Beatriz, Davi, Deniziane, Leidy, Lucas, Matteus, Bin, Wanessa, Yasmin

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Raquele, Michel, Giovanna, Isabelle, Pitel, Fernanda e Rodriguinho

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

