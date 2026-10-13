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Que horas começa o 'MasterChef Profissionais' hoje? Veja o que esperar do episódio

Reality culinário da Band terá desafios inspirados na gastronomia argentina e na culinária brasileira

'MasterChef Profissionais': após a eliminação de Vinicius Cavalcante, 17 cozinheiros seguem na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil (Reprodução / Renato Pizzutto/Instagram)

'MasterChef Profissionais': após a eliminação de Vinicius Cavalcante, 17 cozinheiros seguem na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil (Reprodução / Renato Pizzutto/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11h23.

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O "MasterChef Profissionais 2026" terá seu segundo episódio exibido nesta terça-feira, 13, a partir das 22h30, na Band. A nova edição do reality culinário retorna à programação da emissora após três anos fora do ar e reúne antigos participantes da franquia com cozinheiros que disputam o título pela primeira vez.

Depois da eliminação de Vinicius Cavalcante na estreia, 17 competidores continuam na disputa pelo troféu e pelo prêmio de R$ 300 mil. O episódio desta semana terá dois desafios, com preparações inspiradas na gastronomia argentina e uma releitura de um dos pratos mais tradicionais do cotidiano brasileiro.

Quais serão as provas do segundo episódio?

O episódio desta terça-feira terá como convidado o chef argentino Facundo Kelemen, que apresentará um prato de inspiração regional para orientar o primeiro desafio. Os participantes terão de preparar suas próprias versões de um nhoque de chipa com molho cacio e pepe doce, combinando criatividade e técnica.

A prova também exigirá o domínio da técnica de suflê, apresentada pelo chef convidado. O objetivo dos competidores será conquistar o pin, símbolo de destaque no programa, com uma preparação que convença os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Na etapa eliminatória, os cozinheiros que tiverem pior desempenho precisarão preparar uma releitura do tradicional prato feito brasileiro, combinação que costuma reunir arroz, feijão e proteína. A proposta é transformar ingredientes cotidianos em uma preparação autoral, mantendo o equilíbrio entre sabor, apresentação e execução. Um dos participantes deixará a competição ao final do desafio.

Como funciona a nova temporada?

A edição de 2026 marca o retorno de "MasterChef Profissionais" à programação da Band depois de três anos. O elenco reuniu 18 cozinheiros, sendo nove veteranos que já participaram de outras versões da franquia e nove estreantes na competição.

Entre os antigos participantes estão Irina Cordeiro, Léo Salles, Léo Santos, Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Willian Peters. Eles voltam à cozinha com a experiência de suas passagens anteriores, enquanto os novatos tentam conquistar espaço entre os profissionais.

Onde assistir a 'MasterChef Profissionais'?

O programa começa às 22h30, na TV aberta, pela Band. Também é possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo site oficial da Band e pelo aplicativo Bandplay.

Os episódios completos são disponibilizados no dia seguinte à transmissão original no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube, além de serem exibidos às sextas-feiras, às 20h30, no canal Discovery Home & Health e na HBO Max.

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