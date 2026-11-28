O Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) rejeitou neste sábado, 28, as medidas cautelares pedidas pela Argentina para impedir o início da exploração de petróleo e gás nas Ilhas Malvinas por empresas com licenças do Reino Unido.

A decisão abriu uma nova rodada de tensão entre os dois países: Londres comemorou e cobrou Buenos Aires, enquanto o governo de Javier Milei prometeu levar a disputa a outras instâncias internacionais. As informações são da agência EFE.

O placar foi de 18 votos a 3. Ao ler a decisão, o presidente da corte, o camaronês Maurice Kamga, afirmou que o tribunal rejeitava o pedido de medidas provisórias apresentado pela Argentina em 13 de outubro.

Por que o tribunal rejeitou o pedido da Argentina?

A corte, com sede em Hamburgo, na Alemanha, analisou os argumentos escritos dos dois países e os apresentados na audiência oral dos dias 10 e 11 de novembro. Os juízes recusaram as quatro medidas pedidas por Buenos Aires por entenderem que nenhuma delas tinha, à primeira vista, base para justificar a jurisdição do tribunal arbitral do Anexo VII, mecanismo de solução de controvérsias previsto na convenção.

Segundo o TIDM, algumas das medidas exigiriam que a corte se pronunciasse antes sobre a soberania das Malvinas, administradas pelo Reino Unido e reivindicadas pela Argentina. O tribunal ressaltou que não tem competência para isso.

O que a Argentina pedia contra o projeto Sea Lion?

O alvo do pedido era o projeto Sea Lion, na Bacia Norte das Malvinas, a noroeste das ilhas. A decisão final de investimento foi aprovada em 2025, e o projeto será executado pela petroleira israelense Navitas (65%) e pela britânica Rockhopper (35%). A disputa sobre o projeto foi parar na Justiça internacional neste ano.

Buenos Aires pediu que o tribunal obrigasse o Reino Unido a:

impedir novas perfurações para exploração de hidrocarbonetos e a instalação de qualquer infraestrutura de produção na Bacia Norte;

não tomar medidas que agravassem a disputa pela soberania, sobretudo a concessão de novas licenças para explorar a plataforma continental em litígio;

não usar contra os direitos argentinos as informações obtidas na exploração das áreas em disputa;

"deixar de impedir" o cumprimento das obrigações de proteção do meio marinho previstas na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).

Para justificar a urgência, a Argentina disse que o início das perfurações, previsto para março de 2027, criaria um "fato consumado" com consequências "irreversíveis". O país também argumentou que, assim como a soberania das ilhas, os espaços marítimos ao redor do arquipélago estão em disputa.

Na audiência, a delegação argentina citou várias vezes a resolução 31/49 da Assembleia Geral da ONU, que pede que as partes não tomem decisões unilaterais enquanto a disputa continuar. Lembrou ainda que as Malvinas seguem na lista da ONU de territórios não autônomos pendentes de descolonização.

Os argumentos de Londres

O Reino Unido pediu a rejeição de todas as medidas. Para Londres, o caso tratava só da soberania territorial, tema fora da competência do tribunal, e a Argentina queria "instrumentalizar a CNUDM e a corte" para sua causa, usando como pretexto a tentativa de paralisar a exploração de petróleo.

Os britânicos também afirmaram que Buenos Aires não demonstrou de forma plausível nem que sofreria prejuízo nem que havia urgência, já que não haverá perfuração antes de março de 2027 nem extração antes de março de 2028. Disseram ainda que não haverá novas licenças, porque o regime de concessões está suspenso.

Reino Unido cobra respeito à vontade dos moradores das Malvinas

Depois da decisão, o ministro das Relações Exteriores britânico, Ed Miliband, e a procuradora-geral, Ellie Reeves, divulgaram um comunicado em que dizem que o parecer "respalda a sólida defesa jurídica e a estratégia do Reino Unido". Segundo eles, a Argentina tentou impedir que os moradores das ilhas tomassem suas próprias decisões soberanas e "fracassou em sua tentativa".

Os dois afirmaram que o Reino Unido não tem dúvidas sobre sua soberania nas ilhas e nas zonas marítimas ao redor, nem sobre o direito à autodeterminação dos moradores. Também pediram que a Argentina respeite o direito da população de decidir seu futuro e encerre a pressão econômica contra o arquipélago.

Milei diz que decisão "não é a última palavra"

Em comunicado publicado no X, o governo Milei disse respeitar a decisão, mas afirmou que ela "não é a última palavra" e que de forma alguma legitima a exploração unilateral dos recursos naturais argentinos. A Casa Rosada criticou o tribunal por não aplicar a convenção da ONU diante da exploração britânica e argumentou que a disputa pela soberania não impede a proteção desses recursos enquanto não for resolvida.

O governo informou que, na sexta-feira, 27, abriu novos processos de sanção contra cinco empresas que atuam como fornecedoras do Sea Lion. "Quem participar da exploração ilegítima de nossos recursos deverá arcar com as consequências", disse a Presidência. Milei já havia classificado como ilícitas as atividades das petroleiras e aplicado sanções econômicas a pessoas e empresas ligadas à exploração.

O presidente também pediu ao Congresso que aprove o projeto de lei "Defesa da Soberania", um marco amplo e polêmico sobre atividades estrangeiras no país. Especialistas e a oposição fazem alertas sobre o projeto por causa dos poderes que ele daria ao governo para vigiar instituições e pessoas. O comunicado termina dizendo que a Argentina usará todas as vias diplomáticas, jurídicas e administrativas ao seu alcance e que "as Malvinas são argentinas".

Petróleo, meio ambiente e economia das ilhas

Na Argentina, há alertas sobre o impacto ambiental da exploração de petróleo numa região de fauna muito rica. Para os moradores das ilhas, porém, a nova receita é vital, porque hoje a economia local depende em grande parte da pesca. A disputa pelas Malvinas voltou a esquentar nos últimos meses justamente com o avanço do projeto.

A Argentina reivindica as ilhas desde 1833. Em 1982, os dois países entraram em guerra depois que a junta militar argentina ocupou o arquipélago à força em 2 de abril. O conflito terminou com a vitória britânica em 14 de junho. Em março de 2013, os moradores fizeram um referendo em que 99,8% votaram por manter o território sob soberania britânica.