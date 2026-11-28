A cena se repete em reuniões de conselho de empresas de todos os tamanhos. A meta do trimestre não veio, alguém projeta o funil de vendas na parede e, em vinte minutos, a conversa chega ao mesmo lugar: trocar o diretor comercial, contratar mais vendedores, aumentar a cobrança. Participei de muitas dessas reuniões, dos dois lados da mesa, e demorei a perceber que quase sempre discutíamos o lugar errado. Em oito de cada dez vendas entre empresas, o vencedor já era o favorito antes da primeira reunião com um vendedor.

O número vem da pesquisa que a 6sense publicou em novembro, com 4.611 compradores corporativos envolvidos em compras de pelo menos 25 mil dólares por ano. O fornecedor que o grupo de compra preferia antes do primeiro contato comercial ficou com o negócio em 82% dos casos, e em 92% deles o vencedor já constava da primeira lista de candidatos. A pesquisa não cobre a venda para pequenas empresas, mas para quem disputa contratos relevantes a conclusão é difícil de contornar: quando o vendedor entra na sala, boa parte do jogo já foi jogada, porque o comprador passou meses conversando com colegas de outras empresas, lendo, testando e lembrando de quem já o atendeu bem.

A reunião de vendas virou, muitas vezes, uma cerimônia de confirmação.

O que forma essa preferência são quatro escolhas que raramente pertencem à diretoria comercial. A primeira é o cliente, isto é, para quem a empresa decidiu vender e para quem decidiu não vender. A segunda é a oferta, feita daquilo que o produto resolve melhor do que as alternativas e daquilo que ele precisa ao menos igualar para não ser eliminado na primeira triagem. A terceira é o preço, entendido como a relação entre o que se cobra e o valor que o cliente consegue demonstrar dentro de casa. A quarta é a reputação, que nasce do que os clientes atuais dizem. A mesma pesquisa dá uma pista sobre o peso de cada uma: entre os compradores que trocaram de favorito no meio do caminho, 41% o fizeram porque mudou a percepção de que a solução servia ao que precisavam, e apenas 17% por causa do preço. Entre quem mudou de ideia, ser a escolha certa pesou mais que o dobro de ser a mais barata.

O caso extremo dessa lógica acaba de se tornar público. No prospecto de sua abertura de capital, a Anthropic, criadora do assistente de inteligência artificial Claude, informa uma retenção líquida de receita de cerca de 900%, o que significa que os clientes de um ano atrás gastam hoje nove vezes mais, e cerca de 250 clientes que já pagam mais de 10 milhões de dólares por ano. Como 80% da receita do primeiro semestre veio de cobrança por uso, o cliente pode começar pequeno e ampliar à medida que comprova o valor. É um caso extraordinário, de uma tecnologia em plena explosão de demanda, e não prova que se vende sem vendedor, já que a empresa mantém equipe comercial e busca contratos longos com os grandes clientes. O que ele mostra é que, quando o produto entrega valor crescente, o próprio uso vira expansão, e o trabalho do vendedor muda de natureza.

Vista assim, a troca anual de vendedores ganha outra leitura. A empresa com produto mediano, preço fora do lugar e mercado mal escolhido conclui, a cada troca, que contratou mal, quando o vendedor excelente, nessas condições, até vende um pouco mais do que os outros, mas sobretudo demora mais para desistir. O erro de diagnóstico parece comum. No Brasil, três em cada quatro empresas não bateram a meta de vendas em 2025, segundo os Panoramas da RD Station, e quem comanda as equipes sabe onde está o limite: em pesquisa que a Gartner fez no início de 2026 com 210 líderes de vendas, 60% disseram que o resultado de receita depende em grande parte de fatores fora do seu controle. Enquanto isso, um levantamento da Fullcast com a Ebsta mostra que 63% dos diretores de receita têm pouca ou nenhuma confiança na própria definição de cliente ideal.

Cobra-se mais de quem executa uma estratégia em que nem a diretoria confia.

Há uma razão para essa insegurança: nenhuma das quatro escolhas é estável. Cada negócio ganho, perdido ou abandonado carrega uma informação sobre a funcionalidade que faltou, o concorrente que apareceu e o ponto em que o valor deixou de convencer, e na maioria das empresas essa informação morre na planilha do vendedor. A vantagem não está mais em saber quem é o cliente ideal, e sim em perceber antes dos concorrentes que ele mudou. É aqui que a inteligência artificial tem um papel mais interessante do que disparar mensagens de prospecção, porque consegue ler milhares de negociações e apontar padrões que nenhum gestor enxergaria sozinho.

Nada disso diminui o vendedor. A preferência também se constrói com relacionamento, com bons encontros e com a entrega bem-feita do contrato anterior, que são execução realizada antes da disputa. E entre 40% e 60% das negociações qualificadas, segundo o estudo de Matthew Dixon e Ted McKenna sobre 2,5 milhões de conversas de vendas, terminam sem decisão alguma, o que faz de conduzir um grupo indeciso até a assinatura um trabalho em que o julgamento humano continua decisivo.

A estratégia define a vantagem de largada. A execução define quanto dela vira receita.

A consequência prática é que vender deixa de ser assunto de um departamento, porque quem define o produto, forma o preço, implanta e atende o cliente está construindo, ou destruindo, a preferência da próxima compra. Dobrar o time de uma empresa que não é a preferida de ninguém não dobra a venda; apenas faz ouvir o mesmo “não” duas vezes mais rápido.

Três decisões para a próxima reunião de conselho

1. Medir a posição de largada. Em quantas das últimas vinte disputas a empresa já era a preferida antes da primeira reunião, e em quantas foi chamada apenas para compor a comparação?

2. Tornar vivo o cliente ideal. Dar a ele um dono e uma revisão trimestral, alimentada pelos negócios ganhos, perdidos e abandonados, e levar o que essas perdas ensinam a quem decide produto e preço.

3. Separar o problema de estratégia do problema de execução antes de trocar pessoas. Se a taxa de ganho cai em todos os vendedores ao mesmo tempo, o defeito dificilmente está neles.

A sua empresa está perdendo negócios que deveria ganhar, ou tentando ganhar negócios para os quais nunca foi a melhor escolha?

*Jean Carlo Klaumann é conselheiro e advisor de empresas de tecnologia e colunista da Exame. Foi CEO da Neogrid e COO da Linx.