Onde assistir a ‘A Empregada’? Filme com Sydney Sweeney chega ao streaming

RESUMO ＋ O suspense 'A Empregada', estrelado por Sydney Sweeney, chega nesta sexta-feira, 9, a mais um serviço de streaming, após arrecadar US$ 399,6 milhões mundialmente. Adaptado do livro de Freida McFadden, o filme também está no serviço Telecine e terá a continuação 'O Segredo da Empregada', prevista para dezembro de 2027.

Após arrecadar US$ 399,6 milhões (R$ 2,02 bilhões) nos cinemas ao redor do mundo, 'A Empregada', suspense estrelado por Sydney Sweeney, chega nesta sexta-feira, 9, a mais uma plataforma de streaming no Brasil.

Adaptado do livro homônimo de Freida McFadden, o longa acompanha Millie (Sydney Sweeney), que consegue um emprego na casa de Nina e Andrew Winchester, um casal rico interpretado por Amanda Seyfried e Brandon Sklenar.

A oportunidade parece abrir um novo caminho para a jovem, que busca reconstruir a própria vida. A convivência com os patrões, no entanto, revela um ambiente cheio de segredos. Aos poucos, Millie se envolve em uma situação marcada por ameaças e manipulação psicológica.

Feito com orçamento estimado em US$ 35 milhões (R$ 176,99 milhões), o longa da Lionsgate arrecadou aproximadamente 11 vezes esse valor. No mercado brasileiro, a bilheteria foi de US$ 17,8 milhões (R$ 90,01 milhões), de acordo com o Box Office Mojo.

Onde assistir 'A Empregada'?

O filme chega nesta sexta-feira, 9, na HBO Max.

Além da plataforma, o filme também pode ser encontrado no Telecine, disponível por meio do Globoplay, do Prime Video e de operadoras de TV por assinatura.

Filme terá continuação nos cinemas

O sucesso comercial já rendeu uma sequência. 'O Segredo da Empregada' tem estreia prevista para dezembro de 2027 e está em pré-produção.

Sydney Sweeney voltará a interpretar Millie, enquanto Paul Feig reassume a direção. Kirsten Dunst, de Guerra Civil, também integrará o elenco.

Na nova história, Millie começa a trabalhar para uma mulher enigmática que nunca se apresenta pessoalmente. O emprego a conduz a novas descobertas, incluindo segredos perigosos escondidos atrás de uma porta trancada.