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Onde assistir a ‘A Empregada’? Filme com Sydney Sweeney chega ao streaming

Após arrecadar US$ 399,6 milhões nos cinemas ao redor do mundo, suspense chega a mais uma plataforma no Brasil

'A Empregada': filme acompanha Millie após conseguir emprego na casa de Nina e Andrew Winchester (Reprodução)

'A Empregada': filme acompanha Millie após conseguir emprego na casa de Nina e Andrew Winchester (Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06h30.

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O suspense 'A Empregada', estrelado por Sydney Sweeney, chega nesta sexta-feira, 9, a mais um serviço de streaming, após arrecadar US$ 399,6 milhões mundialmente. Adaptado do livro de Freida McFadden, o filme também está no serviço Telecine e terá a continuação 'O Segredo da Empregada', prevista para dezembro de 2027.

Após arrecadar US$ 399,6 milhões (R$ 2,02 bilhões) nos cinemas ao redor do mundo, 'A Empregada', suspense estrelado por Sydney Sweeney, chega nesta sexta-feira, 9, a mais uma plataforma de streaming no Brasil.

Adaptado do livro homônimo de Freida McFadden, o longa acompanha Millie (Sydney Sweeney), que consegue um emprego na casa de Nina e Andrew Winchester, um casal rico interpretado por Amanda Seyfried e Brandon Sklenar.

A oportunidade parece abrir um novo caminho para a jovem, que busca reconstruir a própria vida. A convivência com os patrões, no entanto, revela um ambiente cheio de segredos. Aos poucos, Millie se envolve em uma situação marcada por ameaças e manipulação psicológica.

Feito com orçamento estimado em US$ 35 milhões (R$ 176,99 milhões), o longa da Lionsgate arrecadou aproximadamente 11 vezes esse valor. No mercado brasileiro, a bilheteria foi de US$ 17,8 milhões (R$ 90,01 milhões), de acordo com o Box Office Mojo.

Onde assistir 'A Empregada'?

O filme chega nesta sexta-feira, 9, na HBO Max.

Além da plataforma, o filme também pode ser encontrado no Telecine, disponível por meio do Globoplay, do Prime Video e de operadoras de TV por assinatura.

Filme terá continuação nos cinemas

O sucesso comercial já rendeu uma sequência. 'O Segredo da Empregada' tem estreia prevista para dezembro de 2027 e está em pré-produção.

Sydney Sweeney voltará a interpretar Millie, enquanto Paul Feig reassume a direção. Kirsten Dunst, de Guerra Civil, também integrará o elenco.

Na nova história, Millie começa a trabalhar para uma mulher enigmática que nunca se apresenta pessoalmente. O emprego a conduz a novas descobertas, incluindo segredos perigosos escondidos atrás de uma porta trancada.

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'Perguntas frequentes'

Onde assistir a 'A Empregada' no streaming? ＋

'A Empregada' está disponível na HBO Max e no Telecine. O Telecine pode ser acessado pelo Globoplay, pelo Prime Video e por operadoras de TV por assinatura.

Quando 'A Empregada' estreia na HBO Max? ＋

'A Empregada' chega à HBO Max no Brasil nesta sexta-feira, 9.

Qual é a história do filme 'A Empregada'? ＋

O filme acompanha Millie, interpretada por Sydney Sweeney, após conseguir emprego na casa do casal rico Nina e Andrew Winchester. A convivência com os patrões envolve a jovem em segredos, ameaças e manipulação psicológica.

Quanto 'A Empregada' arrecadou nos cinemas? ＋

'A Empregada' arrecadou US$ 399,6 milhões, ou R$ 2,02 bilhões, nos cinemas mundiais, diante de um orçamento estimado em US$ 35 milhões. No Brasil, a bilheteria alcançou US$ 17,8 milhões, ou R$ 90,01 milhões, de acordo com o Box Office Mojo.

'A Empregada' terá continuação? ＋

Sim. A sequência 'O Segredo da Empregada' está em pré-produção e tem estreia prevista para dezembro de 2027.

Quem estará no elenco de 'O Segredo da Empregada'? ＋

Sydney Sweeney voltará ao papel de Millie, e Kirsten Dunst também integrará o elenco. Paul Feig reassumirá a direção da continuação.

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