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'A Fazenda 18': seis peões vão para a Baia após a Prova de Fogo; veja quem são

Mônica, Rikardo, Alfredo, Fran, Giovanna e Maíra perderam a disputa da Prova de Fogo e precisam enfrentar as restrições do espaço

'A Fazenda 18': seis peões terão menos conforto e podem ficar em situação delicada na formação da próxima Roça (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': seis peões terão menos conforto e podem ficar em situação delicada na formação da próxima Roça (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 12h16.

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A nova formação da Baia de "A Fazenda 18" foi definida neste domingo, 11, após a Prova de Fogo. Mônica Fonseca, Rikardo Negro, Alfredo Amaral, Fran Almeida, Giovanna Gold e Maíra Charken foram os seis participantes enviados ao "exílio" após perderem as etapas classificatórias da disputa.

Como foi a Prova de Fogo?

A Prova de Fogo de "A Fazenda 18" foi realizada em duas etapas. Na primeira, disputada antes da exibição ao vivo, os participantes precisaram desamarrar cordas para chegar até o botão de finalização. Para acioná-lo, era necessário subir em uma estrutura e puxá-la com força usando uma corda.

Gabriel Torres, Murilo Dias e Mayk Leão conseguiram se classificar para a segunda fase da competição. Durante o programa ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu explicou que o objetivo da dinâmica continuava o mesmo.

Na etapa final, Mayk levou a melhor sobre os adversários e conquistou o Lampião do Poder.

Já os participantes que perderam a disputa ficaram com a consequência de ir para a Baia. Alfredo Amaral, Fran Almeida, Rikardo Negro, Maíra Charken, Mônica Fonseca e Giovanna Gold foram encaminhados ao espaço, e um deles corre o risco de ser "puxado" para a Roça pelo participante mais votado.

Quando será a formação da Roça?

A formação da quarta Roça de "A Fazenda 18" será nesta terça-feira, 13. A dinâmica definirá os participantes que enfrentarão a berlinda e disputarão a permanência no reality rural da Record.

O fazendeiro da semana, Jottapê, ficará responsável por indicar um participante diretamente para a Roça. Thaíde está imune e não poderá receber votos nesta formação da Roça, graças à herança deixada pelo eliminado Renê.

Mayk também terá um papel importante na formação da Roça por ter conquistado o Lampião dos Poderes na Prova de Fogo. A Chama Vermelha permite transferir todos os votos recebidos por um peão para outro participante que tenha recebido pelo menos um voto.

Já a Chama Amarela terá seu conteúdo revelado durante a votação, podendo trazer novas consequências para os participantes.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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