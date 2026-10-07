Quem é Irina Cordeiro, destaque da estreia do MasterChef Profissionais?

A chef Irina Cordeiro conquistou o primeiro pin do MasterChef Profissionais 2026 na estreia da temporada, exibida na terça-feira, 6. A chef se destacou na prova de serviço para 100 convidados e ganhou o poder de salvar um colega da etapa de eliminação.

Veterana da franquia, ela retorna ao programa quase uma década após sua primeira participação. Em entrevista à Band, Irina afirmou que volta à competição em busca de recuperar a confiança depois de um período difícil na vida pessoal.

Quem é Irina Cordeiro?

Irina é chef de cozinha, empresária e criadora de conteúdo. Sua estrutura de negócios inclui três restaurantes, uma empresa de catering e uma agência responsável por sua publicidade.

“Eu tenho três restaurantes, uma empresa de catering, uma agência que cuida da minha publicidade. Sou blogueira e sou uma mulher muito mais madura”, descreveu.

Agora, ela integra o grupo de veteranos entre os 18 participantes do MasterChef Profissionais 2026. A edição reúne nove ex-competidores da franquia e nove estreantes.

Por que Irina voltou ao MasterChef?

A chef relatou que enfrentou seu primeiro processo depressivo e que ainda lida com a baixa autoestima. Para ela, o retorno ao reality representa uma oportunidade de reencontro consigo mesma.

“É um desejo de me olhar no espelho, e parece que esse espelho é o MasterChef de 10 anos atrás. Quero ter de volta um pouco da confiança e da coragem que aquela menina tinha naquela época. É um desejo muito pessoal de reencontro comigo mesma”, afirmou.

Embora queira conquistar o troféu, Irina disse que também pretende experimentar novas situações e aceitar os próprios erros durante a disputa.

“Realizei todos os grandes sonhos da minha vida através do MasterChef, então eu me sinto uma ganhadora. Não do programa, mas do máximo que ele podia me oferecer”, declarou.

Como Irina ganhou o primeiro pin?

Na primeira prova, os competidores precisaram servir 100 convidados com pratos criados pelos jurados. Irina recebeu o destaque individual pelo desempenho no serviço.

Helena Rizzo elogiou a rapidez, a organização e a disposição da participante para ajudar os colegas depois de concluir suas tarefas.

“Você trabalhou rápido, organizada, limpo... Terminou o que tinha que fazer e foi ajudar a galera a empratar”, afirmou a jurada.

Ao receber o pin, Irina se emocionou e relacionou a conquista às inseguranças que enfrentou antes de voltar ao programa. “O choro é de alegria porque, para mim, não fazia sentido eu estar aqui... Agora faz”, desabafou.

Qual é a relação de Irina com Hugo Merchan?

Irina e Hugo Merchan tiveram um relacionamento e se reencontram como competidores nesta temporada. Em entrevista à Band, a chef afirmou que mantém uma relação próxima com o ex.

“Foi a relação mais bonita que eu tive na minha vida. Foi outro presente que o MasterChef me deu”, declarou. “Até hoje a gente fala: ‘A gente nem é amigo, a gente é família’”.

Na estreia, Hugo chegou a manifestar esperança de ser salvo por Irina. A chef, porém, escolheu Kenzo Shintome, por considerar que ele teve um papel importante na organização e no trabalho coletivo durante a prova de serviço.

“Meu coração claro que salvaria o Hugo, mas eu achei que a pessoa que ajudou todas as praças, que manteve tudo organizado e foi um pilar base para que o trabalho de todo mundo fosse incrível, foi o Kenzo”, justificou.

Hugo acabou livre da eliminação na dinâmica seguinte, o Resta Um, após ser escolhido por Kenzo.

Quem foi o primeiro eliminado do MasterChef Profissionais 2026?

Vinicius Cavalcante foi o primeiro eliminado da temporada. Na estreia, exibida na terça-feira, 6, o cozinheiro apresentou a torre de religieuse com mais defeitos, segundo a avaliação dos jurados, e deixou a disputa.

“Admito que é muito frustrante. Ser o primeiro eliminado é o que todo mundo mais teme”, declarou em entrevista ao Band.com.br.

Onde assistir ao MasterChef Profissionais 2026?

O público pode assistir ao MasterChef Profissionais na Band, com transmissão simultânea pelo Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte à exibição, os episódios são disponibilizados na íntegra no canal oficial do programa no YouTube.

Na HBO Max e no canal Discovery Home & Health, a exibição começa na sexta-feira, 9 de outubro. Nessas plataformas, os episódios vão ao ar semanalmente, às sextas-feiras, às 20h30.