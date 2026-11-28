O mercado ilegal de apostas online no Brasil pode movimentar quase US$ 4 bilhões em 2026, quatro vezes o US$ 1 bilhão estimado para 2025.

A projeção é de um estudo inédito da consultoria britânica Regulus Partners, encomendado pela World Betting and Gaming Alliance.

A estimativa chega depois que o governo proibiu as bets no país por medida provisória, em setembro.

Apostas ilegais somam US$ 14 bilhões em seis países

O estudo analisou seis países: Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Países Baixos, África do Sul e Austrália. Juntos, eles somaram US$ 14 bilhões em apostas clandestinas em 2025, o equivalente a 24% do mercado online.

A comparação entre os países mostra efeitos opostos da regulação. Na África do Sul, a fatia ilegal caiu de mais de 70% para menos de 7% entre 2014 e 2025, depois que a oferta regulamentada foi ampliada. Já na Austrália, onde os cassinos online são proibidos, o mercado clandestino dessa modalidade movimenta cerca de US$ 2 bilhões por ano.

Como o estudo chegou aos números

A projeção considerou cinco critérios, entre eles a oferta de produtos, o uso de criptomoedas e o gasto dos consumidores em relação ao PIB. No caso do Brasil, os pesquisadores também usaram dados do Pix, que apontaram depósitos mensais de R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões no início de 2025.

O próprio levantamento reconhece, porém, que a diferença entre esses valores e a receita declarada pelo mercado regulamentado não vem só das apostas online ilegais. Ela também inclui atividades presenciais, como o jogo do bicho.

A proibição continua em disputa. O Congresso prorrogou por 60 dias a medida provisória que proíbe as bets.