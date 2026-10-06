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MasterChef Profissionais 2026: quem são os jurados da nova temporada?

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça avaliam os 18 competidores da edição, que estreia nesta terça-feira, 6, na Band

'MasterChef Profissionais' 2026 estreia nesta terça-feira, 6 (Reprodução / TV Band)

'MasterChef Profissionais' 2026 estreia nesta terça-feira, 6 (Reprodução / TV Band)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16h01.

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Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça são os jurados do MasterChef Profissionais 2026. O trio avaliará os 18 cozinheiros da nova temporada, que estreia nesta terça-feira, 6, às 22h30, na Band.

Após três anos fora do ar, a competição retorna com nove ex-participantes da franquia e nove estreantes. O vencedor receberá R$ 300 mil, o troféu e outros prêmios oferecidos pelos patrocinadores.

Quem são os jurados do MasterChef Profissionais 2026?

Segundo a confirmação oficial da Band, a bancada da sexta temporada é formada pelos chefs:

  • Erick Jacquin
  • Helena Rizzo
  • Henrique Fogaça

Os competidores passarão pela avaliação dos três chefs na disputa pelo título.

Como será a primeira prova?

A estreia terá uma prova de serviço. Divididos em equipes, os participantes deverão reproduzir dois menus criados pelo júri e servir 100 convidados.

Os cozinheiros com o pior desempenho enfrentarão uma etapa de eliminação com um desafio de confeitaria: montar uma torre de éclairs e religieuse, doce clássico francês.

A avaliação levará em conta técnica, apresentação e sabor. A estrutura também precisará permanecer de pé para a degustação. O autor do pior trabalho deixará a competição.

Quem participa da nova temporada?

A lista de participantes do MasterChef Profissionais 2026 reúne nove veteranos e nove estreantes.

Os veteranos são Fernanda Oliveira, Helena Furtado, Hugo Merchan, Irina Cordeiro, Léo Salles, Léo Santos, Lubyanka Baltar, Marcelo Zaidan e Willian Peters.

O grupo de estreantes tem Daniela Rosa, Gabriela Carregosa, Mariana Marzola, Ieda de Matos, Miguel Fernandez, João Vieira, Kenzo Shintome, Vinicius Cavalcante e Pascal Valero.

Que horas começa e onde assistir?

O MasterChef Profissionais estreia às 22h30 desta terça-feira, 6. O episódio poderá ser acompanhado ao vivo e de graça na Band, no Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

Na HBO Max e no canal Discovery Home & Health, a exibição começa na sexta-feira, 9. Nessas plataformas, os episódios serão exibidos às sextas-feiras, às 20h30.

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