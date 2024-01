Que horas começa o BBB 24 hoje? Veja o horário deste terça-feira, 16

Depois de um acalorado 'Sincerão' ontem, essa terça-feira, 16, será marcada pela terceira eliminação do 'BBB 24'. Lucas Henrique é o Líder e os emparedados são Beatriz, Davi e Lucas Pizane. Não há Anjo.

No jogo que substituiu o 'Jogo da Discórdia', que deve acontecer todas as segundas-feiras, os destaques foram para Davi, que já vinha crescendo no jogo, e Beatriz, que despontou ontem. Líder e emparedados participaram da dinâmica e o resto da casa apenas assistiu e, caso mais alguém fosse citado, teria que tirar satisfação só depois do jogo.

Lucas Henrique disse que Beatriz é a biscoiteira da casa. Foi quando a sacoleira se levantou, rebateu e repercutiu na web. "Adoro fazer um VT, adoro, Tadeu! Eu sou assim, tenho esse brilho e essa alegria. Eu não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, eu sou assim, gosto de cantar e acabou. Tá achando ruim? Tem um botão lindão na sala e você aperta e sai", disse a emparedada.

Já para Davi, o biscoiteiro da casa é o Nizam. "É um camarada que sempre procura contar vantagem da vida dele, do que ele passou. É um cara que veio aqui para se aparecer", disse. Fora da dinâmica, o executivo de contas não pôde responder.

Que horas começa o BBB 24?

O BBB 24 começa depois de 'Terra e Paixão', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

BBB 24: por que Davi e Nizam brigaram?

Horários Globo BBB 24

Segunda-feira: 22h25

22h25 Terça-feira: 22h25

22h25 Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)

22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde) Quinta-feira: 22h25

22h25 Sexta-feira: 22h25

22h25 Sábado: 22h25

22h25 Domingo: 23h10, após o Fantástico

