Real Time Big Data: Lula abre 34 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro em Pernambuco

A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 17, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das intenções de voto para a Presidência da República em Pernambuco. No cenário estimulado de primeiro turno, o petista registra 58%, contra 24% do senador Flávio Bolsonaro (PL), seu principal adversário.

Entre os demais nomes testados no estado, Renan Santos (Missão) pontua com 4% e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 3%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), marca 2% e Augusto Cury (Avante) tem 1%.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata), somados, atingiram 1%. Os votos nulos e brancos somam 3%, e 4% não souberam ou não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

Em uma simulação de confronto direto para um eventual segundo turno, o atual presidente mantém uma distância confortável na preferência do eleitorado pernambucano. Lula atinge 60% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro marca 35%.

Neste cenário de polarização estadual, a parcela de eleitores que declaram voto nulo ou em branco é de 3%. Os que não sabem ou preferiram não responder representam 2% da amostra coletada pelo instituto.

O levantamento também mediu a rejeição múltipla dos nomes apresentados. Flávio Bolsonaro lidera neste quesito, com 53% dos eleitores afirmando que não votariam no parlamentar de jeito nenhum. Em seguida, Lula é rejeitado por 33% do eleitorado, e Ronaldo Caiado por 28%.

Na avaliação da atual gestão no Palácio do Planalto, o governo petista registra um saldo positivo. O governo Lula é aprovado por 61% dos entrevistados e desaprovado por 36%. Aqueles que consideram a administração "ótima ou boa" somam 42%, ante 27% que a classificam como "ruim ou péssima".

O peso da renda e do voto feminino

O desempenho estadual de Lula é tracionado pelo eleitorado feminino e pelas faixas de menor renda. Entre as mulheres, o atual presidente atinge 63%, contra 20% do candidato do PL. Na parcela populacional que recebe até dois salários mínimos, a vantagem do petista chega ao pico de 68% a 17%.

Por outro lado, a candidatura de Flávio Bolsonaro concentra seu melhor resultado entre os eleitores de maior poder aquisitivo. No estrato com renda superior a cinco salários mínimos, o representante do PL assume a liderança e alcança 40%, enquanto Lula recua para 25%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 12 e 15 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-08592/2026.