Como estão os grupos do BBB 24? Veja duplas, divisões e intrigas que estão se formando

Uma semana após a estreia, o BBB 24 tem sua narrativa um pouco mais estabelecida. Mesmo com a casa cheia (são 24 participantes atualmente, e o 3° eliminado será anunciado hoje), já é possível observar relacionamentos dentro da casa que podem levar alguns participantes até a final.

Existem duplas que estão juntas desde a primeira hora dentro da casa: Isabelle e Davi, Alane e Beatriz, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. Também existem grupos que ficam mais próximos na hora da votação, como Rodriguinho, Nizam e outros homens da casa, mas parecem estar se distanciando nas relações do dia a dia. Veja como estão as relações na casa:

Duplas estabelecidas

Alane e Beatriz

Fernanda e Giovanna Pitel

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo

Isabelle e Davi

Marcus Vinicius e Leidy Elin

Matteus e Deniziane

Rodriguinho e Nizam

MC Bin Laden e Vanessa Lopes estavam próximos na última semana, mas estão se distanciando. Ainda não se sabe o futuro dessa amizade.

Primeiros dias mostram que casa cheia e pipocas 'raiz' fazem reality valer a pena

Grupões se formando

Alane, Beatriz, Leidy Elin e Marcus Vinicius estão se consolidando como um quarteto. Quando Beatriz foi indicada direto ao Paredão, o grupo rapidamente trocou o voto de última hora e botou Lucas Pizane. A jogada foi pedido da própria participante, que acredita que Pizane tem mais chances de ser eliminado. Ela está certa: segundo o compilado de pesquisas online Votalhada, ele é o que tem a menor porcentagem para continuar no jogo.

Rodriguinho, Nizam, Vanessa Lopes, Lucas Pizane, MC Bin Laden e Vinicius Rodrigues estão sempre juntos como grupo, mas não votam sempre igual. Alto potencial do grupo ser desmantelado nas próximas semanas e se dividir em duplas e trios: Bin e Vinicius estão incertos sobre as falas de Nizam, que está se enrolando em mentira atrás de mentira depois de falar mal de Vanessa Lopes, supostamente estressar Alane ao ponto da participante desmaiar e insistir em botar de volta Davi no Paredão. O rapper disse nesta manhã que, caso Pizane seja eliminado, será uma indicação de que o jogo de Nizam não está sendo totalmente limpo.

💥 Bin Laden fala para Fernanda que agora percebeu o jogo de Nizam e tem medo de tá sendo visto como o cara errado já na primeira semana do Jogo, Fernanda diz que Pitel está preocupada com as falas dos meninos e de quem esta junto parecer que está passando pano #BBB24 #redeBBB pic.twitter.com/KPtYuBkkAW — ☄️🧩☄️ (@Dieralisson) January 14, 2024

Ao mesmo tempo, o mais recente Líder, Lucas Henrique, está tentando sair do jardim das plantas e se aproximar do grupo majoritariamente masculino. Nesta segunda-feira, durante o 'Sincerão', Lucas seguiu os passos do grupo que quer se aproximar e classificou Beatriz como 'biscoiteira'.

Lucas também se posicionou contra o jogo de Davi, uma opinião que parece ser consenso na casa após o baiano estourar com Nizam e repetir que "era homem" para lá e para cá. A única jogadora que saiu em defesa de Davi, que pediu desculpas no dia seguinte pela briga, foi Isabelle. "Não vou deixar ele sozinho. As pessoas já estão virando a cara pra mim, ele ja tá distante de muita gente, não vou largar a mão dele”, disse.

isabelle: eu não vou deixar ele (davi) sozinho, as pessoas já estão virando a cara pra mim, ele ja tá distante de muita gente, não vou largar a mão dele” ISABELLE VOCÊ É PERFEITA #BBB24 pic.twitter.com/ndUUOnOxrs — Flavs (@poIemizei) January 16, 2024

Vale ressaltar que Fernanda e Giovanna Pitel estavam dispostas a votar com Rodriguinho e Nizam no último Paredão. Elas acabaram votando em Alane — inclusive Vanessa Lopes, que vem alimentando inimizade com a sister nos últimos dias. Porém, movimentações recentes na casa -- a enrolação de Nizam no jogo, comentários de Rodriguinho e o "eu, eu, eu" de Vanessa -- estão indicando que a dupla pode estar se isolando.

Wanessa Camargo também está disposta a jogar junto com Rodriguinho, mas sua dupla, Yasmin Brunet, nem sempre aceita as opiniões do pagodeiro. Elas não votaram em conjunto no último Paredão, mas Wanessa votou em Davi, que tem desentendimento com ele e Nizam, e afirmou ainda que continuará votando no baiano mesmo que ele volte do Paredão.

Juninho, Raquele, Michel, Lucas e qualquer outro nome ainda não citado são as plantas que transitam pelo jogo. Lucas Luigi também se posiciona pouco nas brigas, mas sua personalidade excêntrica o faz ter destaque na tela da Globo e nas redes sociais. Além disso, ele parece transitar bem entre vários grupos -- um ponto forte para o jogador, enquanto as plantas do Puxadinho parecem ter ficado confortáveis em ter relações superficiais com jogadores como Alane, Beatriz, Leidy Elin e Marcus Vinicius.