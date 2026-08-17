10 comandos para ChatGPT que podem economizar horas do seu dia (Unsplash/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 14h05.
Última atualização em 17 de agosto de 2026 às 14h16.
A OpenAI recomenda que usuários sejam claros e específicos ao escrever comandos para o ChatGPT, indicando contexto, objetivo, formato e estilo desejados. A empresa também reúne exemplos voltados à comunicação, organização e produtividade no trabalho.
Na prática, isso significa que um pedido genérico como "organize meu dia" pode ser substituído por uma instrução mais detalhada, capaz de orientar a inteligência artificial sobre prioridades, prazos e formato da resposta.
O resultado depende do contexto fornecido. Quanto mais informações relevantes forem incluídas, maior a possibilidade de a resposta ser adequada à tarefa.
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Os comandos abaixo podem ser adaptados para diferentes profissões. Basta substituir as informações entre colchetes pelo contexto da atividade.
"Estas são minhas tarefas de hoje: [lista]. Organize por prioridade considerando prazo, impacto e esforço. Separe em urgente, importante e pode esperar."
"Resuma o documento abaixo em cinco pontos principais. Depois, liste decisões necessárias, riscos e próximos passos. Preserve informações importantes e não invente dados."
O ChatGPT pode analisar documentos enviados pelo usuário e produzir resumos ou extrair informações, dependendo dos recursos disponíveis no plano.
"Vou participar de uma reunião sobre [tema]. Com base nestas informações [contexto], crie uma pauta com objetivos, perguntas importantes e decisões que precisam ser tomadas."
"Transforme estas anotações em um plano de ação. Identifique tarefas, responsáveis, prazos e pendências. Aponte também o que precisa de esclarecimento."
"Reescreva este e-mail para deixá-lo mais claro, objetivo e profissional. Preserve a mensagem original e reduza repetições: [texto]."
A OpenAI inclui entre seus exemplos de uso profissional a criação, revisão e adaptação de comunicações do dia a dia.
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"Preciso concluir [tarefa] até [data]. Divida o trabalho em etapas, estime a sequência ideal e indique quais atividades podem ser feitas em paralelo."
"Compare estas opções: [opções]. Considere custo, prazo, benefícios, riscos e impacto. Apresente a análise em uma tabela e indique quais informações ainda faltam para decidir."
"Analise os dados abaixo. Identifique os principais padrões, mudanças e possíveis problemas. Depois, apresente três conclusões que poderiam ser levadas para uma reunião de decisão."
"Revise o material abaixo como um profissional da área de [área]. Identifique erros, informações pouco claras, inconsistências e pontos que precisam de mais evidências. Não reescreva tudo."
"Todos os dias úteis, às [horário], quero um resumo sobre [tema]. Organize em cinco tópicos, destaque mudanças relevantes e inclua as fontes quando houver acesso à pesquisa na web."
O ChatGPT possui o recurso Tasks, que permite programar determinados comandos para execução futura, inclusive de forma recorrente, conforme disponibilidade do recurso.
Um erro comum é pedir apenas o resultado. Para obter uma resposta mais útil, inclua quatro elementos:
Também vale revisar a primeira resposta e fazer ajustes. A própria OpenAI recomenda tratar o uso do ChatGPT como um processo iterativo, refinando as instruções conforme o resultado obtido.
Antes de copiar uma resposta diretamente para um e-mail, relatório ou apresentação, confira informações, números e fontes. A inteligência artificial pode ajudar a acelerar tarefas, mas a revisão humana continua necessária em atividades que envolvem decisões ou informações relevantes.
Use esses comandos como ponto de partida e adapte cada um à sua rotina. Para aprofundar o uso profissional da inteligência artificial, conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME por R$ 37.