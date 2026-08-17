10 comandos para ChatGPT que podem economizar horas do seu dia

A OpenAI recomenda que usuários sejam claros e específicos ao escrever comandos para o ChatGPT, indicando contexto, objetivo, formato e estilo desejados. A empresa também reúne exemplos voltados à comunicação, organização e produtividade no trabalho.

Na prática, isso significa que um pedido genérico como "organize meu dia" pode ser substituído por uma instrução mais detalhada, capaz de orientar a inteligência artificial sobre prioridades, prazos e formato da resposta.

O resultado depende do contexto fornecido. Quanto mais informações relevantes forem incluídas, maior a possibilidade de a resposta ser adequada à tarefa.

Quer desenvolver habilidades para usar inteligência artificial no trabalho? Conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME por R$ 37.

10 comandos para usar no trabalho

Os comandos abaixo podem ser adaptados para diferentes profissões. Basta substituir as informações entre colchetes pelo contexto da atividade.

1. Organizar as prioridades do dia

"Estas são minhas tarefas de hoje: [lista]. Organize por prioridade considerando prazo, impacto e esforço. Separe em urgente, importante e pode esperar."

2. Resumir um documento extenso

"Resuma o documento abaixo em cinco pontos principais. Depois, liste decisões necessárias, riscos e próximos passos. Preserve informações importantes e não invente dados."

O ChatGPT pode analisar documentos enviados pelo usuário e produzir resumos ou extrair informações, dependendo dos recursos disponíveis no plano.

3. Preparar uma reunião

"Vou participar de uma reunião sobre [tema]. Com base nestas informações [contexto], crie uma pauta com objetivos, perguntas importantes e decisões que precisam ser tomadas."

4. Transformar uma reunião em plano de ação

"Transforme estas anotações em um plano de ação. Identifique tarefas, responsáveis, prazos e pendências. Aponte também o que precisa de esclarecimento."

5. Melhorar um e-mail

"Reescreva este e-mail para deixá-lo mais claro, objetivo e profissional. Preserve a mensagem original e reduza repetições: [texto]."

A OpenAI inclui entre seus exemplos de uso profissional a criação, revisão e adaptação de comunicações do dia a dia.

Para quem quer entender como aplicar inteligência artificial de forma mais estratégica, o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME está disponível por R$ 37.

6. Criar um plano para uma tarefa

"Preciso concluir [tarefa] até [data]. Divida o trabalho em etapas, estime a sequência ideal e indique quais atividades podem ser feitas em paralelo."

7. Comparar alternativas

"Compare estas opções: [opções]. Considere custo, prazo, benefícios, riscos e impacto. Apresente a análise em uma tabela e indique quais informações ainda faltam para decidir."

8. Transformar dados em insights

"Analise os dados abaixo. Identifique os principais padrões, mudanças e possíveis problemas. Depois, apresente três conclusões que poderiam ser levadas para uma reunião de decisão."

9. Revisar um trabalho antes da entrega

"Revise o material abaixo como um profissional da área de [área]. Identifique erros, informações pouco claras, inconsistências e pontos que precisam de mais evidências. Não reescreva tudo."

10. Automatizar uma rotina recorrente

"Todos os dias úteis, às [horário], quero um resumo sobre [tema]. Organize em cinco tópicos, destaque mudanças relevantes e inclua as fontes quando houver acesso à pesquisa na web."

O ChatGPT possui o recurso Tasks, que permite programar determinados comandos para execução futura, inclusive de forma recorrente, conforme disponibilidade do recurso.

Como fazer os comandos funcionarem melhor

Um erro comum é pedir apenas o resultado. Para obter uma resposta mais útil, inclua quatro elementos:

Contexto: explique a situação

Objetivo: diga o que precisa alcançar

Formato: determine como a resposta deve ser apresentada

Critérios: informe limites, público, prazo ou tom

Também vale revisar a primeira resposta e fazer ajustes. A própria OpenAI recomenda tratar o uso do ChatGPT como um processo iterativo, refinando as instruções conforme o resultado obtido.

Antes de copiar uma resposta diretamente para um e-mail, relatório ou apresentação, confira informações, números e fontes. A inteligência artificial pode ajudar a acelerar tarefas, mas a revisão humana continua necessária em atividades que envolvem decisões ou informações relevantes.

Use esses comandos como ponto de partida e adapte cada um à sua rotina. Para aprofundar o uso profissional da inteligência artificial, conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME por R$ 37.