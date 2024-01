BBB 24: Beatriz, Davi e Pizane estão no Paredão; veja como votar pelo Gshow

Neste domingo, 14, os participantes do BBB 24 formaram o terceiro Paredão da edição. Três pessoas foram indicadas para a berlinda em votação aberta.

O Líder da semana, Lucas Henrique, indicou Beatriz para o Paredão. Já a casa votou e escolheu Davi e Pizane para compor o Paredão.

Sendo assim, o Paredão ficou formada por Beatriz, Davi e Pizane.

Quem sai do BBB 24 amanhã? Veja o que mostram as enquetes online

Veja os melhores memes do primeiro dia do reality

Nova regra de votação pode levar a surpresa em primeiro Paredão

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do Paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Escolha entre Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo); Clique em quem você gostaria que continuasse no programa; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow pedirá as informações de login; Um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

Quando é o primeiro Paredão do BBB?

O resultado do primeiro Paredão da temporada será nesta quinta-feira, 11.