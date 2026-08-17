'Túmulo dos Vagalumes' volta aos cinemas nesta semana; veja onde assistir

Túmulo dos Vagalumes: clássico do Studio Ghibli volta aos cinemas nesta semana em sessões da Cinemark. (Divulgação/Studio Ghibli)
Repórter
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 12h21.
O clássico "Túmulo dos Vagalumes", do Studio Ghibli, volta aos cinemas brasileiros nesta semana em uma exibição exclusiva da Cinemark. As sessões começam nesta quinta-feira, 20 de agosto, em unidades da rede em todo o país.
A pré-venda de ingressos já está disponível no site e no aplicativo da exibidora. Quem comprar as entradas antecipadamente receberá um photocard colecionável com uma arte oficial do filme, enquanto durarem os estoques.
Lançado originalmente em 1988, "Túmulo dos Vagalumes" é dirigido por Isao Takahata e acompanha os irmãos Seita e Setsuko, que tentam sobreviver no Japão devastado pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial.
Considerado um dos principais filmes de animação e de guerra já produzidos, o longa aborda temas como guerra, sobrevivência e condição humana. O relançamento permite que uma nova geração conheça a produção na tela grande e que fãs revejam o filme nos cinemas.
Segundo José Freitas, diretor de programação da Cinemark, o relançamento reforça a estratégia da rede de investir em conteúdos voltados para públicos apaixonados por cinema e animação japonesa.
A nova temporada de "Túmulo dos Vagalumes" terá sessões nas unidades da Cinemark a partir de 20 de agosto.