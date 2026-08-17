'Túmulo dos Vagalumes' volta aos cinemas nesta semana; veja onde assistir

O clássico "Túmulo dos Vagalumes", do Studio Ghibli, volta aos cinemas brasileiros nesta semana em uma exibição exclusiva da Cinemark. As sessões começam nesta quinta-feira, 20 de agosto, em unidades da rede em todo o país.

A pré-venda de ingressos já está disponível no site e no aplicativo da exibidora. Quem comprar as entradas antecipadamente receberá um photocard colecionável com uma arte oficial do filme, enquanto durarem os estoques.

Clássico do Studio Ghibli retorna às telonas

Lançado originalmente em 1988, "Túmulo dos Vagalumes" é dirigido por Isao Takahata e acompanha os irmãos Seita e Setsuko, que tentam sobreviver no Japão devastado pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial.

Considerado um dos principais filmes de animação e de guerra já produzidos, o longa aborda temas como guerra, sobrevivência e condição humana. O relançamento permite que uma nova geração conheça a produção na tela grande e que fãs revejam o filme nos cinemas.

Cinemark aposta em programação para fãs de anime

Segundo José Freitas, diretor de programação da Cinemark, o relançamento reforça a estratégia da rede de investir em conteúdos voltados para públicos apaixonados por cinema e animação japonesa.

A nova temporada de "Túmulo dos Vagalumes" terá sessões nas unidades da Cinemark a partir de 20 de agosto.