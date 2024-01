BBB 24: por que Davi e Nizam brigaram?

A noite de domingo, 14, foi agitada no BBB 24. Não bastassem eliminação, prova do Líder e formação do paredão, a madrugada ainda foi palco da briga entre Davi e Nizam. Após a formação da berlinda, o motorista de aplicativo descobriu que Nizam foi o primeiro participante a mencionar seu nome para a votação que aconteceu entre Raquele, Rodriguinho, Marcus, Luigi e Juninho.

Durante a dinâmica de formação do Paredão, os seis brothers foram vetados. No final, eles se reuniram para mandar um participante direto à berlinda. O escolhido foi Davi, que foi atrás de entender o que tinha acontecido. Ao questionar Raquele, a doceira revelou que apenas ela e Matteus não tinham a intenção de votar no baiano, mas acabaram cedendo.

Irritado, o motorista de aplicativo Davi foi tirar satisfação com o brother. “Meu papo com você ontem foi olho a olho. Cheguei na sua cara e falei que você é articulador. Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora na sua cara”, Davi disse para Nizam. “Quando você tiver emocional para falar, a gente fala”, o outro brother retrucou.

Fechada com Davi até o fim. Falou tudo que o Brasil queria falar na cara do Nizam. pic.twitter.com/39qWMHczSY — Isabela Freitas (@IsabelaaFreitas) January 15, 2024

