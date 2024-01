BBB 24: Lucas Henrique é o novo Líder

A terceira prova do Líder do BBB 24 aconteceu no domingo, 14. Quem venceu foi o professor de Educação Física Lucas Henrique. Os participantes tiveram que acertar perguntas relacionadas aos a temas variados, como economia criativa, saúde, direito e engenharia.

A prova foi dividida em três etapas. Na primeira, os 'brothers' e 'sisters' escolheram cartões com as respostas antes mesmo de saber a pergunta. Assim, 12 participantes venceram a primeira etapa. Na segunda etapa, Davi, Michel, Vinicius, Lucas Henrique, Wanessa e Yasmin avançaram.

Quem saiu do BBB 24? Thalyta é a segunda eliminada do reality

BBB 24: Beatriz, Davi e Pizane estão no Paredão; veja como votar pelo Gshow

Na terceira etapa, Michel, Lucas Henrique e Wanessa chegaram à final. Foi quando cada finalista tirou uma bolinha de uma urna que definia a ordem que escolheriam três opções de resposta: A, B ou C. Nesta etapa, os participantes puderam ver a pergunta e escolher suas opções.

Quem ficou na Xepa?

Na Xepa, ficaram Vanesssa Lopes, Yasmin, Wanessa, Nizam, Davi, Isabelle, Fernanda, Pitel, Alane, Pizane, Deniziane, Beatriz, Juninho e Rodriguinho.

Quem ficou no VIP?

No VIP, além do Líder Lucas Henrique, ficaram Leidy Elin, Vinicius, MC Bin Laden, Luigi, Raquele, Michel, Giovanna, Marcus Vinicius e Matteus.

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.

Qual a dinâmica da semana?

No domingo, 14, um novo paredão triplo foi formado

Na terça-feira, 16, alguém será eliminado

TUDO SOBRE BBB 24: