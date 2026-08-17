Jack Sparrow está de volta? Johnny Depp negocia retorno em 'Piratas do Caribe 6'

O produtor Jerry Bruckheimer revelou, neste domingo, 16, que está negociando com Johnny Depp para uma possível volta como Jack Sparrow em "Piratas do Caribe 6", que segue em desenvolvimento pela Disney.

Depp interpretou o capitão pirata nos cinco filmes anteriores e se tornou o principal rosto da franquia desde a estreia de "Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra", em 2003.

Jack Sparrow pode ter papel diferente

Segundo Bruckheimer, as conversas com Depp estão acontecendo enquanto a equipe trabalha no roteiro do novo longa. O produtor já havia manifestado interesse no retorno do ator e, agora, a possibilidade avançou para uma negociação concreta.

“Estamos conversando com Johnny. Estamos trabalhando no roteiro e esperamos conseguir concluir o projeto”, disse ao Deadline.

A possível volta de Depp também ganha contornos diferentes para o sexto filme. Informações do Deadline indicam que a nova história seria focada em Margot Robbie, enquanto Jack Sparrow teria uma participação secundária.

A presença de Margot Robbie já vinha sendo associada ao projeto. Em entrevista ao TheWrap, em 2025, Bruckheimer confirmou que a atriz continuava envolvida no desenvolvimento de um novo filme da franquia.

E, segundo o Culture Crave, em fevereiro deste ano, o novo filme vai contar a história do filho de Jack Sparrow e da personagem de Robbie.

Reported details on the 'Pirates of the Caribbean' reboot 🏴‍☠️ • Will focus on Jack Sparrow's son — and likely Margot Robbie • Project is a priority for the new Disney leadership • Krysty Wilson-Cairns ('1917') is in talks to write the script pic.twitter.com/Us7BFF88Tt — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) February 5, 2026

Volta aconteceria depois de quase dez anos

O último filme da franquia, "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar", chegou aos cinemas em 2017. Desde então, a Disney mantém diferentes possibilidades para continuar a saga, que já ultrapassou US$ 4,5 bilhões em bilheteria mundial com os cinco filmes lançados.

Depp, por sua vez, passou os últimos anos longe de grandes franquias de Hollywood. O ator venceu o processo de difamação movido contra sua ex-esposa Amber Heard nos Estados Unidos em 2022 e vem retomando gradualmente sua carreira no cinema.

Seu próximo grande projeto é "Ebenezer", nova adaptação de "Um Cântico de Natal e Outras Histórias", dirigida por Ti West e prevista para novembro de 2026.

Os cinco filmes de "Piratas do Caribe" estão disponíveis no Disney+.