Looks de Zendaya alimentam teoria sobre tragédia em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

Atenção! O texto a seguir contém spoilers de "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

Os figurinos de Zendaya voltaram ao centro das atenções durante a divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". Conhecida por transformar eventos promocionais em extensões da narrativa de seus filmes, a atriz despertou uma nova onda de teorias entre os fãs, que agora acreditam que seus looks podem indicar o destino de MJ.

Zendaya na première de 'Homem-Aranha: Um Novo Dia' em Hollywood, no dia 27 de julho (Chris DELMAS/AFP)

A teoria que tomou conta das redes

A discussão ganhou força depois que Zendaya apareceu repetidas vezes usando looks pretos durante compromissos ligados ao lançamento do longa. Nas redes sociais, parte do público passou a interpretar a escolha como uma possível representação de luto, sugerindo que um personagem importante pode morrer ao longo da história.

a zendaya tava usando preto todos os eventos que envolviam homem aranha, e quando a millie fez isso ela estava de luto pela própria personagem, e o tom holland disse q esse é o filme mais triste de todos da saga homem aranha. ENFIM a Mary Jane morre ou não? — ray VIU O HARRY ❯❯❯❯ (@fsasaline) July 29, 2026

O histórico fortalece as especulações

Essa leitura dos fãs tem um motivo. Zendaya costuma trabalhar em parceria com o stylist Law Roach para criar looks inspirados em seus projetos.

Mais recentemente, outro visual também chamou atenção ao ser comparado ao clássico traje do Senhor Negativo, um dos vilões de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". A combinação de blazer branco, camisa preta e gravata branca levou muitos fãs a acreditarem que a atriz estaria fazendo referência ao antagonista do filme.

Zendaya wore a Mr. Negative-inspired fit for the ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ press tour. pic.twitter.com/3RlTPCkKou — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) July 17, 2026

Há motivos para preocupação?

Não, MJ não morre no novo longa do Homem-Aranha. No final do filme, há indícios de que ela está recuperando as lembranças com Peter Parker.

Novo capítulo do herói foi elogiado pela crítica

O quarto filme solo de Tom Holland no Universo Cinematográfico Marvel apresenta um Peter Parker vivendo sozinho depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, abrindo espaço para um capítulo mais maduro da franquia. O elenco reúne nomes como Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal e Sadie Sink.

O longa estreou com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, índice baseado em 167 críticas publicadas até o momento. O resultado coloca o novo filme entre os mais bem avaliados da trajetória do herói nos cinemas.

Com essa pontuação, o longa ocupa atualmente a sétima posição entre as produções do Homem-Aranha no agregador de críticas. Ele aparece atrás de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (93%) e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (92%), além de dividir a mesma aprovação de "Homem-Aranha: Longe de Casa", que também registra 91%.