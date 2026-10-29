Hayden Panettiere: polícia encerra investigação sobre morte da atriz; veja causa

RESUMO ＋ A polícia de Greenville, na Carolina do Sul, encerrou a investigação sobre a morte da atriz Hayden Panettiere após concluir que o caso foi acidental, segundo a agência EFE. A artista, conhecida pelas séries 'Heroes' e 'Nashville', morreu em 16 de agosto. Exames toxicológicos apontaram os efeitos de uma combinação de fentanil, alprazolam e outras substâncias como causa da morte.

A morte da atriz e cantora Hayden Panettiere, conhecida por seus papéis nas séries 'Heroes' e 'Nashville', foi considerada acidental pelas autoridades de Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Com a conclusão, a polícia encerrou a investigação sobre o falecimento, ocorrido em 16 de agosto.

A decisão foi anunciada após o escritório do legista determinar que a atriz morreu em decorrência dos efeitos tóxicos de uma combinação de medicamentos e outras substâncias, incluindo fentanil e alprazolam, princípio ativo do Xanax.

"Com base na determinação do escritório do legista e nas descobertas da investigação, a morte de Hayden Panettiere foi declarada acidental. O Departamento de Polícia de Greenville deu por encerrada sua investigação", informou a corporação em comunicado reproduzido pela imprensa americana.

Qual foi a causa da morte de Hayden Panettiere?

Uma análise toxicológica divulgada em setembro identificou uma combinação de cinco substâncias como causa da morte da atriz.

Segundo o comunicado do legista, o falecimento foi provocado pelos efeitos tóxicos de fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol e quetiapina.

O exame também não identificou sinais de traumatismos que tivessem contribuído para a morte.

O fentanil é um opioide potente, enquanto o alprazolam é um medicamento utilizado no tratamento de determinadas condições de ansiedade. A combinação de substâncias foi apontada pelas autoridades como responsável pela intoxicação fatal.

Tanto o escritório do legista quanto a polícia concluíram que a overdose foi acidental, de acordo com a EFE.

O que aconteceu no dia da morte da atriz?

Os serviços de emergência foram acionados por volta das 13h51 do dia 16 de agosto, após receberem uma chamada sobre uma mulher que não respondia, segundo informações policiais citadas pela revista americana Variety.

Equipes médicas prestaram atendimento no local, mas a atriz foi declarada morta.

O namorado de Panettiere, Brian Hickerson, e o irmão dele, Zach, estavam no local quando ocorreu o falecimento.

Hickerson conversou com os investigadores sobre quem poderia ter fornecido as substâncias à atriz. A investigação foi encerrada após as autoridades concluírem que a morte ocorreu de forma acidental.

Quem foi Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere iniciou a carreira ainda criança e construiu uma trajetória na televisão e no cinema americano.

Um de seus papéis mais conhecidos foi Claire Bennet, personagem da série de ficção científica 'Heroes'.

A atriz também interpretou Juliette Barnes no drama musical 'Nashville', produção em que participou de 128 episódios entre 2012 e 2018.

O trabalho em 'Nashville' lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro.

No cinema, participou de produções como 'Duelo de Titãs', 'Um Presente para Helen', 'Sonhos no Gelo' e 'Pânico 4'.