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Marvel: novos rumos para MCU e reforço de protagonismo de Florence Pugh na próxima fase da franquia

Entre as pistas mais recentes está o fortalecimento da personagem Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, que deve assumir um papel cada vez mais central nas próximas histórias do estúdio

Florence Pugh: a atriz será a protagonista da série da Netflix (Netflix/Divulgação)

Florence Pugh: a atriz será a protagonista da série da Netflix (Netflix/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de julho de 2026 às 14h49.

Depois de um período de resultados irregulares nas bilheterias e de críticas ao excesso de produções para o streaming, a Marvel Studios dá sinais de que pretende reorganizar o Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Entre as pistas mais recentes está o fortalecimento da personagem Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, que deve assumir um papel cada vez mais central nas próximas histórias do estúdio.

As declarações mais recentes do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, reforçam que a atriz britânica continuará sendo uma das peças-chave da nova fase da franquia, que busca reconquistar o entusiasmo do público após o encerramento da chamada “Saga do Infinito”.

Uma nova geração de heróis

Desde a despedida de personagens como Homem de Ferro e Viúva Negra, a Marvel vem introduzindo novos protagonistas para conduzir as próximas fases do universo compartilhado.

Nesse cenário, Florence Pugh ganhou destaque ao interpretar Yelena Belova, personagem apresentada em Viúva Negra (2021). Desde então, ela voltou a aparecer em outras produções da Marvel e conquistou espaço entre os fãs pela combinação de humor, ação e carisma.

Segundo Kevin Feige, o estúdio pretende continuar investindo na personagem como parte da renovação do elenco principal do MCU.

Reestruturação da estratégia

O movimento acontece em um momento importante para a Marvel.

Após anos lançando diversas séries para streaming e filmes em sequência, o estúdio passou a enfrentar críticas de parte do público e da imprensa especializada, que apontaram desgaste da marca e excesso de conteúdo.

Nos últimos meses, executivos da Disney indicaram que a estratégia passará a priorizar menos lançamentos, com foco maior na qualidade das produções e na construção de histórias de longo prazo.

A expectativa é que os próximos filmes retomem uma narrativa mais integrada, característica que ajudou a transformar o MCU na franquia de maior sucesso da história do cinema.

Florence Pugh vive grande momento na carreira

Além da Marvel, Florence Pugh consolidou seu nome entre as atrizes mais requisitadas de Hollywood.

Nos últimos anos, participou de produções de destaque como Oppenheimer, Duna: Parte Dois e We Live in Time, ampliando sua versatilidade entre dramas, romances e filmes de ação.

A combinação entre prestígio da crítica e apelo comercial faz da atriz uma das apostas mais importantes da nova geração de estrelas do cinema.

O futuro do MCU

Embora a Marvel mantenha em sigilo boa parte de seus planos, o estúdio prepara uma nova leva de filmes que devem reunir personagens já conhecidos e apresentar novos heróis ao público.

Entre os projetos mais aguardados estão os próximos filmes dos Vingadores, além da sequência de Homem-Aranha, estrelada por Tom Holland.

A expectativa da indústria é que essa nova fase marque uma retomada do desempenho da Marvel nas bilheterias globais, depois de um período em que algumas produções ficaram abaixo das expectativas financeiras.

Para analistas do setor, o fortalecimento de personagens como Yelena Belova mostra que o estúdio busca equilibrar renovação e continuidade, mantendo rostos conhecidos enquanto prepara o terreno para o futuro da franquia.

Com informações de Entertainment Weekly 

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