Da aposentadoria à Marvel: por que Mark Ruffalo quase desistiu da atuação

O ator Mark Ruffalo esteve perto de abandonar a atuação em 2010. Em entrevista à Entertainment Weekly, durante a divulgação de "Crime 101", o ator contou que decidiu deixar Hollywood após dirigir seu primeiro e único filme, "O Enviado".

"Dirigi um filme... e gostei tanto que parei. Demiti meu agente e meu empresário e falei: ‘É isso’", afirmou.

A decisão, porém, durou pouco. Ainda em 2010, "Minhas Mães e Meu Pai" chegou aos cinemas, recebeu elogios da crítica e rendeu a Ruffalo uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. "Fui indicado ao Oscar, e tudo mudou para mim, então voltei a atuar", disse o ator.

A produção estreou no Festival de Sundance, assim como "O Enviado". Naquele período, Ruffalo também havia atuado em "Ilha do Medo" e "Uma Noite Fora de Série", filmados em 2009 e que, até então, seriam seus últimos trabalhos como ator.

Em julho de 2010, semanas após a estreia de "Minhas Mães e Meu Pai", ele foi escalado como Bruce Banner/Hulk em "Os Vingadores" — papel que marcaria o início de uma nova fase em sua carreira.

A boa fase na Marvel

"Os Vingadores" foi seu primeiro filme após a indicação ao Oscar. A partir de 2013, ele consolidou o retorno com participações em "Homem de Ferro 3" e papéis principais em "Terapia do Sexo", "Truque de Mestre" e "Mesmo Se Nada Der Certo".

Desde então, recebeu novas indicações ao Oscar por "Foxcatcher: Uma História Que Chocou o Mundo", "Spotlight: Segredos Revelados" e "Pobres Criaturas".

O ator também venceu dois prêmios Emmy, um por "The Normal Heart", em 2014, e por "I Know This Much Is True", em 2020.

Outros momentos difíceis

Não foi a primeira vez que Ruffalo se afastou da atuação. Após ganhar destaque com os filmes "Conte Comigo" e "Códigos de Guerra", ele foi diagnosticado com um tumor cerebral benigno. A cirurgia provocou paralisia facial parcial, que regrediu após um ano, além de perda auditiva permanente no ouvido esquerdo.

Hoje, Ruffalo se divide em projetos do universo Marvel, como "Homem-Aranha: Um Novo Dia", e produções autorais como "Crime 101" e "Good Sex".

Apesar do quase adeus em 2010, a indicação ao Oscar redefiniu sua trajetória — e o levou a uma nova fase na carreira.