Economia
Macro em Pauta

Inflação dos EUA acelera 0,5% em setembro e reforça aposta de alta dos juros

Índice PCE subiu 0,5% no mês, em linha com as expectativas; núcleo da inflação avançou 3,1% em 12 meses, acima da meta de 2% do Fed

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10h10.

Última atualização em 29 de outubro de 2026 às 10h20.

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A inflação dos Estados Unidos medida pelo índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) acelerou para 3,6% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2025.

Em agosto, o indicador havia registrado alta acumulada de 3,4%, subindo 0,3% no mês.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Escritório de Análise Econômica (BEA), ligado ao Departamento de Comércio americano.

Na comparação mensal, o PCE subiu 0,5%, após avanço de 0,3% em agosto. O resultado ficou em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

 

A aceleração foi impulsionada pelo aumento dos preços da gasolina e de outros produtos. O resultado reforça a expectativa de uma nova alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro.

O Banco Central americano manteve, na quarta-feira, 28, a taxa básica de juros no intervalo de 3,75% a 4% ao ano e reconheceu que a inflação permanece elevada.

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