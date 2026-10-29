Inflação dos EUA acelera 0,5% em setembro e reforça aposta de alta dos juros

A inflação dos Estados Unidos medida pelo índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) acelerou para 3,6% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2025.

Em agosto, o indicador havia registrado alta acumulada de 3,4%, subindo 0,3% no mês.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 29, pelo Escritório de Análise Econômica (BEA), ligado ao Departamento de Comércio americano.

Na comparação mensal, o PCE subiu 0,5%, após avanço de 0,3% em agosto. O resultado ficou em linha com as expectativas dos economistas consultados pela Reuters.

A aceleração foi impulsionada pelo aumento dos preços da gasolina e de outros produtos. O resultado reforça a expectativa de uma nova alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro.

O Banco Central americano manteve, na quarta-feira, 28, a taxa básica de juros no intervalo de 3,75% a 4% ao ano e reconheceu que a inflação permanece elevada.