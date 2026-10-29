Dia do Livro: as leituras recomendadas por 15 executivos

Repórter de Casual
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10h02.
O Dia Nacional do Livro, celebrado hoje, 29, marca a fundação da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, em 1810. Em um momento em que a leitura segue ganhando espaço na rotina de quem lidera empresas, a EXAME reuniu o que 16 executivos estão lendo agora — e por quê. De gestão e inovação à literatura, finanças e autoconhecimento, as indicações revelam as obras que acompanham decisões, provocam reflexões e ajudam a enxergar o trabalho — e a vida — por outros ângulos.
Livro: Humanocracia – Criando organizações tão incríveis quanto as pessoas que as formam, de Gary Hamel e Michele Zanini
“Estou lendo e a reflexão é muito atual: em um momento de grande transformação, empresas e líderes também precisam se reinventar. O livro questiona a burocracia como um dos maiores limitadores do potencial organizacional e defende modelos mais ágeis, humanos e adaptáveis. Uma leitura sobre como liberar o talento das pessoas para impulsionar inovação, aprendizado e crescimento. A leitura está me inspirando (e me provocando!) muito. Recomendo!”
Livro: 100.000 Years of Beauty, de Elisabeth Azoulay
“Ganhei a coleção completa de ‘100.000 Years of Beauty’. São quatro livros que contam como a humanidade foi se apropriando da beleza ao longo do tempo e como os padrões estéticos, os rituais e a nossa relação com ela foram mudando até os dias de hoje. É uma leitura muito interessante para quem se interessa pelo tema. Tenho aprendido muito e passado a olhar para o meu trabalho de forma cada vez mais analítica.”
Livro: If in Doubt, Wash your Hair, de Anya Hindmarch
“Acabei de ler If in Doubt, Wash your Hair, da empresária e designer britânica Anya Hindmarch. Além de ser uma autobiografia, a autora fala sobre os desafios de empreender, reinventar o seu negócio e ser mãe. Vale a pena a leitura!”
Livro: A entrega incondicional, de Michael A. Singer
“Estou lendo A Entrega Incondicional e o que mais me chama a atenção é a reflexão sobre abrir mão da necessidade de controlar tudo e aprender a confiar mais no fluxo da vida. Muitas vezes, ficamos tão presos às nossas expectativas sobre como as coisas devem acontecer que deixamos de enxergar outras possibilidades. O livro nos convida a olhar para os desafios de outra forma, com mais entrega, confiança e serenidade. É uma leitura que nos lembra que nem sempre precisamos ter todas as respostas ou controlar o caminho para que as coisas encontrem seu lugar.”
Livro: Hábitos Atômicos, de James Clear
“Estou lendo Hábitos Atômicos, do James Clear, e tem me chamado a atenção como ele propõe cultivar hábitos positivos a partir de pequenas mudanças no dia a dia e os efeitos que isso traz: mais produtividade, menos estresse e um maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que eu acho que é o maior desafio do nosso século. Além disso, é uma leitura fácil, simples e direta, que serve tanto para a vida pessoal quanto para o trabalho.”
Livro: Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa
“Já li Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, duas vezes. E tenho a impressão de que poderia lê-lo muitas outras, porque é um livro que muda conforme a gente muda. Duas reflexões me acompanham especialmente. A primeira é sobre a travessia da vida e a coragem que ela exige de nós. A coragem, no romance, não é a ausência de medo ou de dúvida, mas a disposição de seguir em frente apesar deles. A segunda é sobre a complexidade dos sentimentos humanos. A relação de Riobaldo com Diadorim é de uma delicadeza extraordinária. Um encontro que transforma seu olhar sobre o mundo e sobre si mesmo, revelando afetos, contradições e vulnerabilidades que nem sempre conseguimos compreender ou nomear. Talvez seja isso que mais me encante em Guimarães Rosa: ele nos lembra que viver exige coragem, mas também sensibilidade para reconhecer tudo aquilo que nos transforma ao longo do caminho.”
Livro: Podemos fazer coisas difíceis: Respostas para 20 questões de vida, de Abby Wambach, Amanda Doyle e Glennon Doyle
O livro parte de 20 perguntas que todos nós, em algum momento, nos fazemos sobre relações, família, identidade e recomeços, e responde a cada uma com honestidade e diferentes pontos de vista. Tem me chamado a atenção como ele mostra que não precisamos atravessar os desafios sozinhos: a troca com outras visões funciona como uma rede de apoio e traz respiros de esperança. É uma leitura acolhedora, que nos lembra que somos capazes de enfrentar momentos difíceis.
Livro: Potencial Oculto, de Adam Grant
Estou lendo Potencial Oculto, do Adam Grant, porque, além de admirar muito o trabalho do autor, me identifico com a temática do livro. Ele traz uma reflexão muito interessante sobre como o talento não é necessariamente algo inato, mas pode ser desenvolvido e destravado a partir de método, técnica e aprendizado contínuo. Como líder, acredito muito nessa perspectiva, porque desenvolver pessoas também passa por enxergar habilidades que muitas vezes ainda não foram exploradas e criar oportunidades para que elas floresçam. É uma leitura que reforça a importância de investir no potencial das pessoas, e não apenas naquilo que elas já demonstram ser capazes de fazer.
Livro: Albert Bandura e o fator auto-eficácia, de Stefano Calicchio
“Estou lendo uma introdução à obra de Albert Bandura, o psicólogo que criou o conceito de autoeficácia: a crença de que eu consigo fazer aquilo que está na minha frente. Me interessa porque ele mostra que essa crença se forma também pelo que a gente escuta e pelo que vê os outros fazerem. Para quem lidera, isso pesa: o que eu falo e o que eu repito vira matéria-prima da confiança de quem trabalha comigo. A frase do líder vira o diálogo interno do time.”
Para o lazer, ela indica A vida invisível de Addie LaRue, de V. E. Schwab.
“Na França do começo do século XVIII, uma jovem faz um pacto para não ter a vida que esperavam dela e ganha a liberdade de viver para sempre. O preço é que ninguém se lembra dela: basta ela sair da sala para ser esquecida. Durante trezentos anos ela atravessa a história sem deixar nome, mas deixa marca, em quadros, músicas e pessoas que nunca vão saber de onde veio aquilo. Até que alguém, um dia, lembra. É uma fantasia linda, que se lê fácil, e que me fez pensar em quanta gente passa a carreira inteira sendo essencial e invisível ao mesmo tempo. É um livro sobre o desejo de ser vista, e sobre o que fica de nós quando ninguém assina o nosso nome.”
Livro: Renda Fixa Não é Fixa, de Marília Fontes
O livro ajuda a interpretar o que está por trás dos números. Mostra que a renda fixa não é sinônimo de segurança: seus resultados dependem do prazo, do emissor, da inflação e das políticas que afetam a curva de juros e o valor dos ativos. Em um momento de juros elevados, inflação pressionando o orçamento e decisões econômicas influenciadas pelo ambiente político, a indicação vale porque, mais do que ensinar onde investir, revela como Estado, mercado e expectativas se relacionam e como essas forças impactam o custo de vida e o patrimônio.
Livro: O Paradoxo Sexual, de Susan Pinker
Estou relendo O Paradoxo Sexual. Li esse livro há oito anos, em um momento completamente diferente da minha vida e o que chamou minha atenção na primeira leitura não é, necessariamente, o que me chama hoje. Gosto dele porque traz reflexões sobre as diferenças entre homens e mulheres na forma como fazem escolhas, encaram a carreira e chegam a posições de liderança, defendendo fatores biológicos como pontos relevantes nessas diferenças. É um daqueles livros que provoca boas perguntas e faz enxergar o mesmo tema por perspectivas diferentes.
Livro: Minha História, de Michelle Obama
Acredito que cada trajetória tem o poder de nos transformar. O livro fala sobre coragem, propósito e autoconhecimento, nos convida a reconhecer a nossa própria força, honrar nossas origens e entender que não precisamos ter todas as respostas para seguir em frente. Afinal, a verdadeira transformação começa quando encontramos coragem para ser quem realmente somos e escrever nossa própria história.
Livro: A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, de Rosa Montero
Tenho procurado diversificar minhas leituras e sair um pouco do universo do trabalho. Durante muito tempo, li principalmente sobre negócios e empreendedorismo, mas hoje tenho buscado mais literatura, especialmente histórias que me façam refletir sobre as relações humanas e diferentes perspectivas da vida.
A indicação é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da escritora espanhola Rosa Montero. O livro parte dos diários de Marie Curie após a morte do marido e aborda temas como amor, perda, independência e os desafios de ser mulher. Gosto dessa leitura porque nos faz olhar para questões que muitas vezes passam despercebidas na correria do dia a dia e refletir sobre a forma como lidamos com nossos sentimentos e relações.
Livro: Empresas que curam: despertando a consciência dos negócios para ajudar a salvar o mundo, de Raj Sisodia e Michael J. Gelb
O livro Empresas que Curam propõe uma nova perspectiva sobre o papel das empresas na sociedade, defendendo um modelo de negócios que vai além da busca pelo lucro e prioriza o bem-estar das pessoas e das comunidades. A partir de estudos de caso e exemplos de organizações que adotam práticas conscientes e sustentáveis, os autores demonstram como as empresas podem contribuir para enfrentar desafios sociais e ambientais. Assim, atualizo meus estudos referentes ao tema, para melhorar cada vez mais a Pantys.
Livro: Somos Sol Vivo, de Aza Njeri
Esse livro me marcou porque a Aza Njeri nos convida a questionar referências que, muitas vezes, aprendemos a enxergar como universais. Ao recorrer às filosofias africanas, ela mostra que existem outras formas de compreender a humanidade, construir conhecimento e fortalecer a vida em comunidade. O que mais me chamou a atenção foi a maneira como ela trata a ancestralidade, não como um olhar voltado apenas para o passado, mas como um legado vivo, que orienta a forma como pensamos, nos relacionamos e construímos o futuro. Em um contexto tão marcado pelo individualismo, o conceito de Solaridade reforça a importância da coletividade e da responsabilidade que temos uns com os outros. É um livro que desloca certezas, amplia o olhar e nos lembra que reconhecer os saberes produzidos pela população negra, especialmente pelas mulheres negras, também é uma forma de construir novos caminhos.