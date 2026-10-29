Qual é o segredo de Mick Jagger para continuar fazendo shows aos 83 anos?

Aos 83 anos, Mick Jagger parece ter descoberto uma fórmula para desafiar o tempo e continuar incendiando os palcos com os Rolling Stones.

Por trás dos passos ágeis e da energia que virou sua marca registrada, existe uma rotina que mistura treinos, dança e cuidados com a alimentação. Em entrevista à revista britânica Q, o astro abriu o jogo sobre os hábitos que ajudam a manter o pique e revelou o que pensa sobre algumas das tendências atuais de longevidade.

Treinos frequentes ajudam a manter o condicionamento

Jagger treina entre cinco e seis dias por semana, alternando diferentes modalidades para trabalhar resistência e mobilidade. A programação inclui academia, dança e exercícios de alta intensidade, como os sprints, corridas rápidas realizadas em intervalos curtos.

"Eu treino cinco ou seis dias por semana, mas sem exagerar. Alterno entre academia e dança, depois faço sprints e coisas do tipo. Treino para desenvolver resistência", afirmou o cantor.

A corrida aparece entre as atividades praticadas pelo artista, que já relatou percorrer até 12 quilômetros. Natação, ciclismo e kickboxing também integram sua preparação física, enquanto balé, ioga e pilates contribuem para trabalhar equilíbrio, flexibilidade e controle corporal.

Alimentação acompanha o gasto de energia

Os cuidados com a alimentação complementam os treinos. Jagger prioriza frutas, verduras, legumes e produtos orgânicos, além de incluir arroz integral e massas integrais nas refeições. Frango e peixe aparecem como fontes de proteína, enquanto a carne vermelha e os alimentos ultraprocessados ficam fora de seu cardápio habitual.

O cantor também afirma que precisa comer bastante para compensar o gasto energético provocado pelos exercícios e pelas apresentações. "As pessoas me dizem: ‘Você não está comendo’, mas eu como muito."

A combinação entre alimentação e atividade física atende às necessidades de uma rotina que exige resistência cardiovascular, força e disposição para apresentações prolongadas.

Ensaios reproduzem as exigências dos shows

A preparação de Jagger também envolve exercícios específicos para as apresentações dos Rolling Stones. Em uma entrevista à revista GQ, publicada em junho, o músico explicou que ensaia o espetáculo completo em um espaço amplo, com dimensões semelhantes às do palco, durante aproximadamente um mês antes de uma turnê.

O método permite reproduzir os deslocamentos e as mudanças de intensidade que fazem parte dos shows. Cantar enquanto atravessa o palco exige coordenar a respiração com o esforço físico, o que torna os ensaios uma parte importante da preparação.

"Eu faço tudo de uma vez, por isso meu condicionamento físico precisa melhorar bastante para conseguir fazer isso, porque quando você está cantando, você só tem uma quantidade limitada de ar. Então você tem que dosar a respiração entre cantar e se movimentar", revelou o astro.

Jagger também compara a dinâmica de seus exercícios a esportes como o tênis, nos quais períodos de atividade intensa se alternam com momentos de recuperação. Durante as apresentações, ele precisa administrar o fôlego para manter a voz e os movimentos ao longo do espetáculo.

Mick Jagger dispensa banhos de gelo e largou o álcool e as drogas

Durante a entrevista à GQ, o vocalista comentou algumas práticas populares entre pessoas interessadas em longevidade, como banhos de gelo e sessões de sauna. Jagger afirmou que não gosta de ficar em água gelada e demonstrou ceticismo em relação à popularidade dessas tendências. "Não, eu não suporto banhos de gelo, é horrível", comentou.

O músico também falou sobre as mudanças que fez nos próprios hábitos ao longo da vida. Por volta dos 40 anos, reduziu o consumo de álcool e drogas, reconhecendo que os excessos se tornam mais difíceis de conciliar com uma rotina voltada ao condicionamento físico.

"Acho que, infelizmente, depois de certa idade, você precisa parar. Se você quer ter boa forma e longevidade, não pode usar muitas drogas e beber o tempo todo."